POTVRĐENE CRNE SLUTNJE: Holger Rune će baš dugo biti van terena

Danski teniser Holger Rune povredio se u polufinalu turnira u Stokholmu protiv Uga Ambera i pokidao Ahilovu tetivu.

FOTO: Profimedia

Njegov otac Aneke je potvrdio loše vesti.

Aneke je u kratkoj poruci koju je poslao televiziji BT otkrio kolika pauza čeka Holgera.

- Užasno je. Doktor i su rekli da neće igrati tri do šest meseci. Holger plače - poručio je Aneke.

Povreda Ahilove tetive je jedna od najgorih u sportu i često može da zahteva i znatno dužu pauzu.

