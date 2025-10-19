Tenis

POTVRĐENE CRNE SLUTNJE: Holger Rune će baš dugo biti van terena

19. 10. 2025. u 08:10

Danski teniser Holger Rune povredio se u polufinalu turnira u Stokholmu protiv Uga Ambera i pokidao Ahilovu tetivu.

FOTO: Profimedia

Njegov otac Aneke je potvrdio loše vesti.

Aneke je u kratkoj poruci koju je poslao televiziji BT otkrio kolika pauza čeka Holgera.

- Užasno je. Doktor i su rekli da neće igrati tri do šest meseci. Holger plače - poručio je Aneke.

Povreda Ahilove tetive je jedna od najgorih u sportu i često može da zahteva i znatno dužu pauzu.

