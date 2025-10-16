DANIL, NE MOŽEŠ TO DA RADIŠ! Rus totalno raskrinkao Medvedeva, sada je jasno zbog čega je došlo do sunovrata
BIO je prvi teniser sveta, uzimao meru Novaku Đokoviću, kada niko nije, pa nam je još uvek u sećanju kada je savlado Srbina u finalu Ju-Es opena i sprečio ga da osvoji sva četiri gren slema u sezoni.
A onda je krenuo totalni sunovrat karijere Danila Medvedeva... Zbog čega? Sve je otkrio Jevgeni Kafeljnikov, nekada i sam veliki teniser.
- Pravo pitanje je - koji su njegovi dugoročni ciljevi? Siguran sam da, ako želi da bude u najboljih pet, mora da promeni treninge... Verujte mi, ceo život sam u tenisu, bio sam u istoj situaciji, sa 28, 29 godina sam odustao od treninga, nisam trenirao. Zato su sve moje prednosti koje sam imao u tom smislu nestale. Jednostavno sam prihvatio da više neću moći da osvajam ATP turnire... Želim da grešim u vezi Daniila Medvedeva, neka grešim, ali ja to tako vidim. Pravim paralele zato između nas. Ja sam doživeo ogroman pad i po pitanju plasmana i po pitanju pobeda. Daniil Medvedev nije osvojio titulu tri godine. Ovo ne da je znak za uzbunu, ovo mora da bude buđenje - ispričao je Kafeljnikov.
Izrazio je Rus čuđenje što igrač Medvedevovog kalibra ne može da osvoji titulu već tri godine. Kaže da je potpuno izgubio samopouzdanje, i da mu neće pomoći ni to što je promenio trenera.
- Svi kažu da kada stigne novi trener, sve će se promeniti. Neće, ako on sam ne želi da se promeni. Mogli biste mu dati i Darena Kejhila (trenera Janika Sinera, prim. aut.) i opet se ništa ne bi promenilo - rekao je Kafeljnikov.
