IZNENAĐENJE NAD IZNENAĐENJIMA: Italijanka brutalno ponizila Igu Švjontek

Aleksandar Ilić

10. 10. 2025. u 15:29

VELIKO iznenađenje viđeno je na VTA turniru u Vuhanu.

Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Jasmin Paolini je u meču karijere za sat vremena igre počistila drugu igračicu sveta Igu Švjontek, rezultatom 6:1, 6:2. 

Zanimljivo je da je čak šest puta Italijanka napravila brejk protiv velikog favorita. 

Ovaj trijumf joj znači i za plasman na završni turnir, koji će se održati u Rijadu od 1. do 8. novembra.

Seriju trijumfa u Vuhanu je nastavila Arina Sabelenka. Dobila je Ribakinu 6:3, 6:3 i ovo joj je bila 20. uzastopna pobeda Beloruskinje u ovom kineskom gradu. Tri puta je osvajala titulu.

U dva preostala četvrtfinala Amerikanka Pegula savladala je Čehinju Sinijakovu 2:6, 6:0, 6:3, dok je njena sunarodnica Gof bila bolja od Nemicu Zigmund 6:3, 6:0.

U polufinalu će snage odmeriti Gof – Paolini odnosno Sabalenka i Pegula.

Fudbal
