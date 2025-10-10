IZNENAĐENJE NAD IZNENAĐENJIMA: Italijanka brutalno ponizila Igu Švjontek
VELIKO iznenađenje viđeno je na VTA turniru u Vuhanu.
Jasmin Paolini je u meču karijere za sat vremena igre počistila drugu igračicu sveta Igu Švjontek, rezultatom 6:1, 6:2.
Zanimljivo je da je čak šest puta Italijanka napravila brejk protiv velikog favorita.
Ovaj trijumf joj znači i za plasman na završni turnir, koji će se održati u Rijadu od 1. do 8. novembra.
Seriju trijumfa u Vuhanu je nastavila Arina Sabelenka. Dobila je Ribakinu 6:3, 6:3 i ovo joj je bila 20. uzastopna pobeda Beloruskinje u ovom kineskom gradu. Tri puta je osvajala titulu.
U dva preostala četvrtfinala Amerikanka Pegula savladala je Čehinju Sinijakovu 2:6, 6:0, 6:3, dok je njena sunarodnica Gof bila bolja od Nemicu Zigmund 6:3, 6:0.
U polufinalu će snage odmeriti Gof – Paolini odnosno Sabalenka i Pegula.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
POZNAT TERMIN! Evo kada Novak Đoković igra polufinale Šangaja
10. 10. 2025. u 12:05
"BIĆU HEROJ NACIJE..." Piksi totalno otvorio karte pred Albaniju i obećao tri boda
10. 10. 2025. u 11:55 >> 12:31
"OJ HRVATSKA MATI, SRBE ĆEMO KLATI"! Skandal o kome bruji Evropa i Hrvati zgroženi
10. 10. 2025. u 11:49
NAVIJAČI VERUJU U ŠOK-TERAPIJU: Crvena zvezdu će protiv Fenera predvoditi pomoćni trener
CRVENA zvezda će u trećem kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.
10. 10. 2025. u 08:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)