KAKAV ŠOKANTAN OBRT! Rival Novaka Đokovića u polufinalu Šangaja došao kao gledalac na turnir, a onda se desilo čudo
ŽIVOT piše romane. A upravo jedan takav se trenutno odvija u Šangaju.
Naime, Valentan Vašero će sutra igrati polufinale Mastersa protiv Novaka Đokovića, a pre početka nije trebalo ne samo da bude u glavnom žrebu nego ni u kvalifikacijama. Da nije bilo otkaza nekolicine učesnika, najuspešniji teniser u istoriji Monaka gledao bi turnir sa tribina kao i ostali gledaoci.
– Neverovatno, a nisam bio siguran ni da ću igrati u kvalifikacijama. Došao sam kao alternativa da vidim da li će neko odustati – ne prestaje da se čudi.
A razloga ima na pretek. On od maja nije uspeo na čelindžerima, na kojima redovno igra, da prođe četvrtfinale, a sada je u polufinalu Mastersa.
Kaže da je u meču sa Đokovićem situacija laka za njega:
– Nemam šta da izgubim – rekao je za "L’Ekip".- Nije ni trebalo da igram ovde a sada sam u polufinalu. Već protiv Runea sam primetio veliku razliku, prvi put sam igrao protiv tenisera njegovog kalibra. U prvom setu me je ubio, ali posle je pritisak bio na njemu.
Otkriva i koliko je rizikovao dolaskom u Šangaj.
– Znao sam da je kraj sezone i da mnogi igrači otkazuju i zato sam rešio da oprobam sreću. Kada su prijave bile gotove, ja sam bio 22. ispod crte za kvalifikacije. Kada sam došao u Šangaj, bio sam deveti. Tek 36 sati pre prvog meča, saznao sam da ću igrati – objašnjava koliko mu se rizik isplatio. Jer mogao je i da baci pare i da izgubi vreme jer je mogao da učestvuje na nekom drugom takmičenju.
