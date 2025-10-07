SENZACIJA U ŠANGAJU! Novak Đoković ako izbaci Španca dobio neočekivanog rivala u četvrtfinalu Mastersa

Srpski teniser Novak Đoković danas protiv Španca Haumea Munara igra meč osmine finala Mastersa u Šangaju.

FOTO: Profimedia

U slučaju da savlada Španca Srbin će igrati protiv rivala kojeg nikako nije očekivao nakon žreba. Naime, belgijski teniser Zizu Bergs plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, gde bi za rivala mogao da ima Novaka Đokovića.

Trenutno 44. teniser sveta je u osmini finala savladao 31. nosioca Gabrijela Dijaloa posle tri seta (2:1). Bergs je do trijumfa stigao preokretom (3:6, 7:5, 7:6) posle nepuna tri sata igre.

Ukupno smo videli pet meč lopti na ovom susretu, Bergs je iskoristio svoju treću, a dalje je lako mogao da prođe Kanađanin.

Dijalo i jeste sigurno ušao u meč u kom je bio favorit. Ne samo zbog pozicije na ATP listi, već i činjenice da je u sva tri prethodna međusobna duela (na tri različite podloge) upisao trijumfe.

FOTO: Tanjug/AP

Za pola sta je lako uzeo prvi set nakon ranog brejka, ali su odmah na startu drugog počeli problemi. Bergs mu je oduzeo servis i iako je Dijalo uzvratio ribrejkom poklekao je ponovo u 12. gemu kada se razrešavao taj deo igre.

Sličan scenario smo videli i u setu odluke. Brejk Bergsa u drugom gemu, povratak Dijaloa, ali uz malu izmenu na kraju i odlazak u taj-brejk. U njemu je Bergs prvi imao dve vezane meč lopte koje ne koristi, da bi Dijalo došao do istog broja šansi u igri na razliku.

Kao i rival, nije ih iskoristio, za šta je uskoro kažnjen. Bergs je u taj-brejku slavio rezultatom 10:8.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja