SENZACIJA U ŠANGAJU! Novak Đoković ako izbaci Španca dobio neočekivanog rivala u četvrtfinalu Mastersa
Srpski teniser Novak Đoković danas protiv Španca Haumea Munara igra meč osmine finala Mastersa u Šangaju.
U slučaju da savlada Španca Srbin će igrati protiv rivala kojeg nikako nije očekivao nakon žreba. Naime, belgijski teniser Zizu Bergs plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, gde bi za rivala mogao da ima Novaka Đokovića.
Trenutno 44. teniser sveta je u osmini finala savladao 31. nosioca Gabrijela Dijaloa posle tri seta (2:1). Bergs je do trijumfa stigao preokretom (3:6, 7:5, 7:6) posle nepuna tri sata igre.
Ukupno smo videli pet meč lopti na ovom susretu, Bergs je iskoristio svoju treću, a dalje je lako mogao da prođe Kanađanin.
Dijalo i jeste sigurno ušao u meč u kom je bio favorit. Ne samo zbog pozicije na ATP listi, već i činjenice da je u sva tri prethodna međusobna duela (na tri različite podloge) upisao trijumfe.
Za pola sta je lako uzeo prvi set nakon ranog brejka, ali su odmah na startu drugog počeli problemi. Bergs mu je oduzeo servis i iako je Dijalo uzvratio ribrejkom poklekao je ponovo u 12. gemu kada se razrešavao taj deo igre.
Sličan scenario smo videli i u setu odluke. Brejk Bergsa u drugom gemu, povratak Dijaloa, ali uz malu izmenu na kraju i odlazak u taj-brejk. U njemu je Bergs prvi imao dve vezane meč lopte koje ne koristi, da bi Dijalo došao do istog broja šansi u igri na razliku.
Kao i rival, nije ih iskoristio, za šta je uskoro kažnjen. Bergs je u taj-brejku slavio rezultatom 10:8.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
