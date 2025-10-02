Tenis

"JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?!" Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)

02. 10. 2025. u 17:00

Hamad Međedović se povukao sa mastersa u Šangaju posle serije skandala.

ЈЕ ЛИ, БРЕ, КОЛИКО ТИ ИМАШ ГОДИНА?! Хамад Међедовић напустио меч са најбезобразнијим тенисером на свету! (ВИДЕО)

sreenshot / X / medjegordovic

Podsetimo, reprezentativac Srbije je predao meč 1. kola Francuzu Arturu Rinderknešu i to iako je vodio, a sve su "začinile" rasprava dva aktera po završetku meča, ali i vrlo žučni momenti tokom trajanja duela.

Najpre treba istaći da je megdan odigran u nehumanim uslovima, pri temperaturi većoj od 30 stepeni na Celzijusovoj skali, ali i čak 86% vlažnosti vazduha. Zbog toga se Međedović znojio daleko više nego inače, pa je i usred prvog seta odlazio da se presvuče jer je bio "gola voda".

Tada je francuski teniser prvi put besneo.

- Šta to znači "mokar je teren", kad je suvo ko u paklu! Evo, pokažite mi gde je to mokro? Vi mora da se šalite samnom... Pa, poludeću! A niste me videli kakav sam kad poludim! Mislim... Ja sam već jedan put doživeo brejk jer uzima dva minuta odmora na moj servis. I to dvaput u gemu? I sad ode, jer... šta, odlučio je da teren klizav? Pa, pokažite mi gde je mokro? Odlazi (sa terena) kada ja serviram, ne kada on. A kada ja serviram, ja bi trebalo da se pitam i o vremenu... Dozvoljavate mu da radi šta hoće, ja ću stvarno poludeti... - nije mogao da se zaustavi Rinderkneš, kao što možete videti na video-snimku koji je pred vama.

Ali, to nije bilo sve.

Kada je Međedović predao meč nakon što je osvojio prvi set sa 7:6(3), a u drugom je bilo 0:1, Rinderkneš je maltene besno izveo pozdrav (sudijinu ruku je praktično udario), na šta ga je reprezentativac Srbije upitao:

- Izvini, koliko imaš godina?

A kada je Rinderkneš nešto promrljao, što nije bilo najjasnije u samom prenosu, Hamad mu je uzvratio:

- Zaista, koliko imaš godina?

- A koliko imaš ti?! - besno je pitao Francuz dok se pakovao.

- Ja imam 22 i bar bih rekao "žao mi je", ako se neko povuče, preda meč...

- Još si mlad, još si mlad... - maliciozno je pričao Rinderkneš, pakujući se.

- Imam više poštovanja (za tenis, za rivala) od tebe. A mlađi sam...

Francuski teniser je na kraju, više za sebe, ali svakako upućeno Hamadu, istakao:

- Rekao sam ti na 4:3 da gubiš ovaj meč!

Pogledajte i sami video zapis te rasprave:

Podsetimo, Međedović je zbog povrede, ali i celokupnog stanja organizma upućivao apel organizatorima da omoguće normalnije uslove za igru.

- Kako možete da nas pustite da igramo u ovim uslovima? Da li vi shvatate da pod krovom nema vazduha?! - tim rečima se reprezentativac Srbije obratio supervizoru mastersa u Šangaju, pre nego što je predao meč 1. kola.

Uzalud je molio organizatore da "promene ploču" i omoguće bar malo lakše uslove za igru.

- Možete li, molim vas, da otvorite krov? - pitao je.

Kada mu supervizor odmahnuo glavom, Međedović mu je rekao:

- Ovde ima "nula" vazduha. Nema ga!

Uzalud...

Evo i video snimka tog razgovora:

Rinderkneš je tako posle prave teniske bure prošao dalje, pa će u drugom kolu igrati Amerikanca Aleksa Mikelsena.


Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.193.540 dolara.

PAKLENI IZAZOV ZA ZVEZDU: Savršeni dvostruki prvak Evrope juri devetu pobedu u nizu!
Tip fudbal

0 4

PAKLENI IZAZOV ZA ZVEZDU: Savršeni dvostruki prvak Evrope juri devetu pobedu u nizu!

PORTO nastavlja svoju perfektnu sezonu večeras na Dragau“ gde će od 21.00 ugostiti Crvenu zvezdu u drugom kolu grupne faze Lige Evrope. „Zmajevi“ pod vođstvom novog trenera Frančeska Fariolija izgledaju nezaustavljivo – osam utakmica, osam pobeda, uz samo jedan primljen gol. Sa druge strane, šampion Srbije dolazi u Portugaliju posle remija sa Seltikom (1:1 )u prvom kolu, svestan da svaki naredni meč može biti ključan u borbi za prolaz dalje.

02. 10. 2025. u 07:30

