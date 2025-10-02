"JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?!" Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)
Hamad Međedović se povukao sa mastersa u Šangaju posle serije skandala.
Podsetimo, reprezentativac Srbije je predao meč 1. kola Francuzu Arturu Rinderknešu i to iako je vodio, a sve su "začinile" rasprava dva aktera po završetku meča, ali i vrlo žučni momenti tokom trajanja duela.
Najpre treba istaći da je megdan odigran u nehumanim uslovima, pri temperaturi većoj od 30 stepeni na Celzijusovoj skali, ali i čak 86% vlažnosti vazduha. Zbog toga se Međedović znojio daleko više nego inače, pa je i usred prvog seta odlazio da se presvuče jer je bio "gola voda".
Tada je francuski teniser prvi put besneo.
- Šta to znači "mokar je teren", kad je suvo ko u paklu! Evo, pokažite mi gde je to mokro? Vi mora da se šalite samnom... Pa, poludeću! A niste me videli kakav sam kad poludim! Mislim... Ja sam već jedan put doživeo brejk jer uzima dva minuta odmora na moj servis. I to dvaput u gemu? I sad ode, jer... šta, odlučio je da teren klizav? Pa, pokažite mi gde je mokro? Odlazi (sa terena) kada ja serviram, ne kada on. A kada ja serviram, ja bi trebalo da se pitam i o vremenu... Dozvoljavate mu da radi šta hoće, ja ću stvarno poludeti... - nije mogao da se zaustavi Rinderkneš, kao što možete videti na video-snimku koji je pred vama.
Ali, to nije bilo sve.
Kada je Međedović predao meč nakon što je osvojio prvi set sa 7:6(3), a u drugom je bilo 0:1, Rinderkneš je maltene besno izveo pozdrav (sudijinu ruku je praktično udario), na šta ga je reprezentativac Srbije upitao:
- Izvini, koliko imaš godina?
A kada je Rinderkneš nešto promrljao, što nije bilo najjasnije u samom prenosu, Hamad mu je uzvratio:
- Zaista, koliko imaš godina?
- A koliko imaš ti?! - besno je pitao Francuz dok se pakovao.
- Ja imam 22 i bar bih rekao "žao mi je", ako se neko povuče, preda meč...
- Još si mlad, još si mlad... - maliciozno je pričao Rinderkneš, pakujući se.
- Imam više poštovanja (za tenis, za rivala) od tebe. A mlađi sam...
Francuski teniser je na kraju, više za sebe, ali svakako upućeno Hamadu, istakao:
- Rekao sam ti na 4:3 da gubiš ovaj meč!
Pogledajte i sami video zapis te rasprave:
Podsetimo, Međedović je zbog povrede, ali i celokupnog stanja organizma upućivao apel organizatorima da omoguće normalnije uslove za igru.
- Kako možete da nas pustite da igramo u ovim uslovima? Da li vi shvatate da pod krovom nema vazduha?! - tim rečima se reprezentativac Srbije obratio supervizoru mastersa u Šangaju, pre nego što je predao meč 1. kola.
Uzalud je molio organizatore da "promene ploču" i omoguće bar malo lakše uslove za igru.
- Možete li, molim vas, da otvorite krov? - pitao je.
Kada mu supervizor odmahnuo glavom, Međedović mu je rekao:
- Ovde ima "nula" vazduha. Nema ga!
Uzalud...
Evo i video snimka tog razgovora:
Rinderkneš je tako posle prave teniske bure prošao dalje, pa će u drugom kolu igrati Amerikanca Aleksa Mikelsena.
Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.193.540 dolara.
