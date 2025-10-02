Tenis

PALA ODLUKA! Evo kada Novak Đoković izlazi na teren protiv Marina Čilića na Mastersu u Šangaju

Новости онлине

02. 10. 2025. u 08:18

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković igraće u drugom kolu ATP Mastersa u Šangaju, 3. oktobra protiv hrvatskog tenisera, Marina Čilića, a poznato je i kada će njih dvojica izaći na teren!

ПАЛА ОДЛУКА! Ево када Новак Ђоковић излази на терен против Марина Чилића на Мастерсу у Шангају

FOTO: Tanjug/AP

Njihov meč, biće u petak treći po redu na glavnom terenu, te ne bi trebalo da počne pre 12.30 po srednjoevropskom vremenu!

Prethodno će se program otvoriti Ben Šelton i David Gofan, a nakon njih, a pre Đokovića i Čilića, na teren će i Sebastijan Baez i Holger Rune.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Podsećanja radi, Marin Čilić je izborio plasman u drugo kolo, pobedom nad Nikolozom Basilašvilijem sa 2:0 u setovima.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Evo šta je Vladimir Stojković sada doživeo
Fudbal

0 5

A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Evo šta je Vladimir Stojković sada doživeo

Kada su minulog vikenda Crvena zvezda i Radnički 1923 iz Kragujevca igrali u prvenstvu Srbije, mnogo vesti vezanih za tu utakmicu ticalo se navijačkog haosa koji je obeležio pomenuti duel, jer je golman Vladimir Stojković bio na meti "delija", kao neko ko je svojevremeno branio Zvezdin gol, a potom uz parolu na majici "Oprostite mi ružnu prošlost" stigao i u Partizan. Dva dana posle te utakmice, bivši reprezentativni čuvar mreže opet je u žiži javnosti.

01. 10. 2025. u 17:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro