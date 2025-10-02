PALA ODLUKA! Evo kada Novak Đoković izlazi na teren protiv Marina Čilića na Mastersu u Šangaju
Najbolji srpski teniser, Novak Đoković igraće u drugom kolu ATP Mastersa u Šangaju, 3. oktobra protiv hrvatskog tenisera, Marina Čilića, a poznato je i kada će njih dvojica izaći na teren!
Njihov meč, biće u petak treći po redu na glavnom terenu, te ne bi trebalo da počne pre 12.30 po srednjoevropskom vremenu!
Prethodno će se program otvoriti Ben Šelton i David Gofan, a nakon njih, a pre Đokovića i Čilića, na teren će i Sebastijan Baez i Holger Rune.
Podsećanja radi, Marin Čilić je izborio plasman u drugo kolo, pobedom nad Nikolozom Basilašvilijem sa 2:0 u setovima.
