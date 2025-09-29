JANKO TIPSAREVIĆ O VAŽNOSTI OBRAZOVANJA: Naš proslavljeni teniser održao predavanje na "Columbia University"
Na jednom od najuglednijih univerziteta na svetu, "Columbia University" u Njujorku, Janko Tipsarević je održao predavanje kojem je prisustvovalo oko četrdeset studenata, profesora i trenera.
Predavanje je obuhvatilo dve ključne teme, a nakon predavanja Tipsarević se oglasio i na svom Instagram nalogu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Prva tema o koj je Tipsarević govorio na predavanju bila je – važnost obrazovanja u savremenom društvu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Tipsarević je govorio o tome kako društvene mreže danas često nameću pogrešnu poruku da su škola i obrazovanje gubljenje vremena i novca, uz neverovatno prisustvo veštačke inteligencije koja, iako dobra, sprečava kritičko mišljenje.
Naš proslavljeni teniser je naglasio koliko je obrazovanje i dalje fundamentalno za lični i profesionalni razvoj.
Druga tema o kojoj je Tipsarević govorio je – spoj sporta i akademskog izazova.
On je istakao kako kombinacija bavljenja sportom u okviru zahtevnog akademskog okruženja igra presudnu ulogu u formiranju karaktera i ličnosti mladih ljudi.
Tipsarević je, kako je naveo, iz sopstvenog iskustva objasnio kako istovremeno bavljenje vrhunskim sportom i boravak u izazovnom akademskom okruženju doprinosi oblikovanju otpornih, disciplinovanih i svestranih pojedinaca.
(B92)
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili tri para iz liga petica.
29. 09. 2025. u 07:00
USRED TENISKE SEZONE: Novak Đoković otišao u Hrvatsku
VEST da je preminuo čuveni teniski stručnjak Nikola Pilić pogodila je mnoge, a možda najviše njegovog najpoznatijeg đaka, Novaka Đokovića. Zbog toga je on rešio da, usred teniske sezone, ode - u Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 13:05
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (1)