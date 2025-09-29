Tenis

JANKO TIPSAREVIĆ O VAŽNOSTI OBRAZOVANJA: Naš proslavljeni teniser održao predavanje na "Columbia University"

29. 09. 2025. u 11:00

Na jednom od najuglednijih univerziteta na svetu, "Columbia University" u Njujorku, Janko Tipsarević je održao predavanje kojem je prisustvovalo oko četrdeset studenata, profesora i trenera.

Foto: N. Paraušić

Predavanje je obuhvatilo dve ključne teme, a nakon predavanja Tipsarević se oglasio i na svom Instagram nalogu. 

Prva tema o koj je Tipsarević govorio na predavanju bila je – važnost obrazovanja u savremenom društvu.

Tipsarević je govorio o tome kako društvene mreže danas često nameću pogrešnu poruku da su škola i obrazovanje gubljenje vremena i novca, uz neverovatno prisustvo veštačke inteligencije koja, iako dobra, sprečava kritičko mišljenje.

Naš proslavljeni teniser je naglasio koliko je obrazovanje i dalje fundamentalno za lični i profesionalni razvoj.

Druga tema o kojoj je Tipsarević govorio je – spoj sporta i akademskog izazova.

On je istakao kako kombinacija bavljenja sportom u okviru zahtevnog akademskog okruženja igra presudnu ulogu u formiranju karaktera i ličnosti mladih ljudi.

Tipsarević je, kako je naveo, iz sopstvenog iskustva objasnio kako istovremeno bavljenje vrhunskim sportom i boravak u izazovnom akademskom okruženju doprinosi oblikovanju otpornih, disciplinovanih i svestranih pojedinaca.

