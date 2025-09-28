KARLOS ALKARAZ EKSPRESNO DO POLUFINALA! Španac bez problema savladao Amerikanca na turniru u Tokiju

Španski teniser Karlos Alkaras obezbedio je plasman u polufinale turnira u Tokiju pobedivši Brendona Nakašimu sa 2:0 u setovima.

Foto: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Karlitos je relativno lako izašao na kraj sa 33. teniserom sveta, pošto je slavio sa 6:2, 6:4.

Već u prvom gemu meča je napravio brejk i tako odredio njegov tok. U drugom setu se Amerikanac bolje držao ali nije uspeo da napravi nešto više od časnog poraza.

Alkaras će se za plasman u finale boriti protiv Kaspera Ruda. Norvežanin je prethodno pobedio Aleksandra Vukića (6:3, 6:2).

