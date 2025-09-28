KARLOS ALKARAZ EKSPRESNO DO POLUFINALA! Španac bez problema savladao Amerikanca na turniru u Tokiju
Španski teniser Karlos Alkaras obezbedio je plasman u polufinale turnira u Tokiju pobedivši Brendona Nakašimu sa 2:0 u setovima.
Karlitos je relativno lako izašao na kraj sa 33. teniserom sveta, pošto je slavio sa 6:2, 6:4.
Već u prvom gemu meča je napravio brejk i tako odredio njegov tok. U drugom setu se Amerikanac bolje držao ali nije uspeo da napravi nešto više od časnog poraza.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Alkaras će se za plasman u finale boriti protiv Kaspera Ruda. Norvežanin je prethodno pobedio Aleksandra Vukića (6:3, 6:2).
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
RAZIGRANI MILAN DOČEKUJE ŠAMPIONA: Derbi večeri koji već sada može odrediti tok trke za Skudeto
NAJVEĆI derbi vikenda u Italiji odigraće se u nedelju uveče na „San Siru“, gde će Milan ugostiti aktuelnog šampiona Napoli (20.45). Ovo je sudar dva ozbiljna konkurenta za Skudeto, a iako je tek početak sezone, utakmica može dosta reći o ambicijama i snagama oba tima.
28. 09. 2025. u 07:20
ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse. I to veoma prijatno.
27. 09. 2025. u 18:54
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)