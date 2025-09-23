ONI PRETE SINERU I ALKARAZU: Evo ko je upravo osvojio titule u Kini - jedan već ima četiri titule u 2025!

Hangžu i Čengdu bili su domaćini dva ATP turnira, a oni su imali zanimljive epiloge.

Kazahstanski teniser Aleksander Bublik osvojio je ATP turnir u kineskom Hangžuu, pošto je danas u finalu pobedio Francuza Valentana Rojera 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).





Meč je trajao jedan sat i 52 minuta. Bublik je 19. teniser sveta, dok se Rojer nalazi na 88. mestu ATP liste.

Bublik je trijumfom u Hangžuu stigao do osme titule u karijeri, a već četvrte u ovoj godini.

ATP turnir u Hangžuu se igrao za nagradni fond od 1.019.185 dolara.

Sa druge strane, čileanski teniser Alehandro Tabilo osvojio je ATP turnir u kineskom Čengduu, pošto je danas u finalu pobedio Italijana Lorenca Muzetija 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).

Meč je trajao dva sata i 38 minuta. Muzeti se nalazi na devetom mestu ATP liste, dok je Tabilo 112. teniser sveta.

Čileanski teniser je trijumfom u Kini stigao do trećeg trofeja u karijeri, a prvog u ovoj godini. Muzeti je u karijeri osvojio dva ATP turnira.

Italijan je, pritom, u trećem setu pri vođstvu od 6:5 imao dve meč lopte, ali je Čileanac uspeo da izjednači na 6:6 i da izbori taj-brejk, u kome je došao do trofeja.



ATP turnir u Čengduu se igrao za nagradni fond od 1.190.120 dolara.



Najnovija ATP lista

Đoković je ostao četvrti na najnovijoj ATP listi, dok je Španac Karlos Alkaraz zadržao prvo mesto do kog je stigao posle osvajanja Ju-Es opena.



Alkaraz je i dalje svetski broj jedan sa 11.540 bodova, drugi je Italijan Janik Siner sa 10.780, a treći Nemac Aleksander Zverev sa 5.930.



Đoković je zadržao četvrtu poziciju, koju je preuzeo posle Ju-Es opena, i ima 4.830 bodova.





Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je 47. na svetu sa 1.086 bodova, Hamad Međedović je 66. sa 883 boda, Laslo Đere 77. sa 801, a Dušan Lajović 127. sa 514 bodova.



