BLIŽI SE BORBA ODBOJKAŠA SRBIJE ZA ČETVRTFINALE SVETSKOG PRVENSTVA: Još dve ekipe prošle dalje
Uz Italiju, muška odbojkaška reprezentacija Belgije plasirala se danas u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u osmini finala u Pasaj Sitiju pobedila selekciju Finske rezultatom 3:0, po setovima 25:21, 25:17, 25:21.
Najefikasniji u selekciji Belgije bio je Fere Regers sa 20 poena, dok je Sam Dero zabeležio 19. U reprezentaciji Finske najbolji je bio Jonas Mikael Jokela sa 14 poena.
Odbojkaši Belgije će 24. septembra u četvrtfinalu SP igrati protiv Italije, koja je ranije danas savladala Argentinu 3:0, po setovima 25:23, 25:20, 25:22.
Muška seniorska reprezentacija Srbije igraće u osmini finala na Filipinima protiv Irana u utorak, 23. septembra, od 14 časova po našem vremenu, uz direktne prenose na TV Arenasport i RTS.
Srbija je zauzela prvo mesto u H grupi pa će u osmini finala igrati protiv drugoplasiranog Irana iz A grupe, dok će Češka, drugoplasirana iz H grupe, igrati sa Tunisom, prvoplasiranim iz A grupe. Pobednici ovih duela osmine finala sastaće se u četvrtinalu u četvrtak, 25. septembra.
