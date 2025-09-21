Tenis

BLIŽI SE BORBA ODBOJKAŠA SRBIJE ZA ČETVRTFINALE SVETSKOG PRVENSTVA: Još dve ekipe prošle dalje

Новости онлине

21. 09. 2025. u 19:13

Uz Italiju, muška odbojkaška reprezentacija Belgije plasirala se danas u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u osmini finala u Pasaj Sitiju pobedila selekciju Finske rezultatom 3:0, po setovima 25:21, 25:17, 25:21.

БЛИЖИ СЕ БОРБА ОДБОЈКАША СРБИЈЕ ЗА ЧЕТВРТФИНАЛЕ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Још две екипе прошле даље

FOTO: Tanjug/AP

Najefikasniji u selekciji Belgije bio je Fere Regers sa 20 poena, dok je Sam Dero zabeležio 19. U reprezentaciji Finske najbolji je bio Jonas Mikael Jokela sa 14 poena.

Odbojkaši Belgije će 24. septembra u četvrtfinalu SP igrati protiv Italije, koja je ranije danas savladala Argentinu 3:0, po setovima 25:23, 25:20, 25:22.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Muška seniorska reprezentacija Srbije igraće u osmini finala na Filipinima protiv Irana u utorak, 23. septembra, od 14 časova po našem vremenu, uz direktne prenose na TV Arenasport i RTS.


*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Srbija je zauzela prvo mesto u H grupi pa će u osmini finala igrati protiv drugoplasiranog Irana iz A grupe, dok će Češka, drugoplasirana iz H grupe, igrati sa Tunisom, prvoplasiranim iz A grupe. Pobednici ovih duela osmine finala sastaće se u četvrtinalu u četvrtak, 25. septembra.

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!