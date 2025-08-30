KAKAV ŠOK NA JU-ES OPENU! Ispao peti favorit na Grend slemu u NJujorku

Američka teniserka Tejlor Taunsend plasirala se u osminu finala US opena pošto je pobedila petu igračicu sveta Miru Andrejevu sa 2:0, po setovima 7:5, 6:2.

FOTO: Tanjug/AP

Na početku meča se desio po jedan brejk na obe strane i obe teniserke su sve do 11. gema bile sigurne na svoj servis. Tada Taunsend stiče ključnu prednost i dolazi do vođstva u setovima.

Andrejeva je na startu drugog seta povela sa 2:0 i delovalo je da će uspeti da se vrati, ali je onda usledila furiozna serija Amerikanke koja je osvojila šest gemova u nizu i došla do velike pobede.

Taunsend će u borbi za četvrtfinale igrati protiv Barbare Krejčikove koja je eliminisala Emu Navaro.

