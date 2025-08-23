TIJAFO PUN SAMOPOUZDANJA PRED JU-ES OPEN: Mogu da pobedim Sinera i Alkaraza!

AMERIČKI teniser Frencis Tijafo pred početak Ju-Es opena govorio je o dvojici trenutno najboljih igrača, Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu.

On smatra da su oni dominantni, ali da nisu nepobedivi.

- Neverovatni su igrači. Tako su mladi, biće na vrhu neko vreme. Ali, ne možemo ih stalno stavljati na pijedestal - rekao je Tijafo.

Amerikanac je obojicu tenisera pobedio po jednom.

- Imam ogromno poštovanje prema tim momcima, ali istovremeno, ako nas žreb spoji, verujem da mogu da ih pobedim - zaključio je 17. na ATP listi.

Podsetimo, Tijafo na startu Ju-Es opena igra protiv Japanca Jošihita Nišioke.

