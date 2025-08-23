TIJAFO PUN SAMOPOUZDANJA PRED JU-ES OPEN: Mogu da pobedim Sinera i Alkaraza!
AMERIČKI teniser Frencis Tijafo pred početak Ju-Es opena govorio je o dvojici trenutno najboljih igrača, Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu.
On smatra da su oni dominantni, ali da nisu nepobedivi.
- Neverovatni su igrači. Tako su mladi, biće na vrhu neko vreme. Ali, ne možemo ih stalno stavljati na pijedestal - rekao je Tijafo.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Amerikanac je obojicu tenisera pobedio po jednom.
- Imam ogromno poštovanje prema tim momcima, ali istovremeno, ako nas žreb spoji, verujem da mogu da ih pobedim - zaključio je 17. na ATP listi.
Podsetimo, Tijafo na startu Ju-Es opena igra protiv Japanca Jošihita Nišioke.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
