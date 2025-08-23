Tenis

ŠOK! Teniska legenda odabrala favorite za Ju-Es open

Aleksandar Ilić

23. 08. 2025. u 14:55

Kako se bliži početak Ju-Es Opena, teniski svet bruji od prognoza, a svoje viđenje podelio je i legendarni Patrik Mekinro.

FOTO: Tanjug/AP

Za razliku od većine stručnjaka koji u najžešćoj konkurenciji za titulu vide trojac Siner – Alkaraz – Đoković, Mekinro ima drugačiji pogled na situaciju.

On veruje da bi ovogodišnji šampion mogao da dođe iz redova domaćih igrača.

"Mislim da turnir u Njujorku neće osvojiti ni Siner, ni Alkaraz, ni Đoković. Tipujem na jednog američkog tenisera. Neću vam reći ime, vi sami procenite“, izjavio je Mekinro.

Inače, Janik Siner ulazi u turnir kao branilac titule, nakon što je ove sezone već osvojio Australijan open i Vimbldon. Alkaraz je uzeo Rolan Garos, dok je Đoković, iako bez gren slem trofeja u 2025, i dalje jedan od glavnih favorita.

Ju-Es Open počinje 24. avgusta, a veliko finale zakazano je za 5. septembar.

BONUS VIDEO: MEKINRO ZA NOVOSTI: Smešno je što Novaku nije bilo dozvoljeno da igra u Americi 

