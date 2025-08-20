SENZACIJA U AMERICI! Nekadašnji finalista Australijan opena i Rolan Garosa doživeo teniski brodolom kakav se ne pamti

ŠTA se dšava sa ovim dečkom?

Kada se krajem 2017. godine Stefanos Cicipas pojavio na ATP turu delovalo je da je grčki teniser rođen za velika dela. Dobri rezultati na startu karijere doneli su mu brz napredak na svetskoj listi i mnogi su verovali da bi momak iz Atine mogao da pomrsi račune "velikoj trojki". Umesto toga - raspad sistema...

Cicipas u 2025. godini igra najgori tenis u karijeri, ređa poraze i beleži strmoglavi pad na ATP listi. Nekadašnji finalista Australijan opena i Rolan Garosa doživeo je novi debakl u sklopu priprema za Ju-Es open budući da ga je već na startu turnira u Vinston-Sejlemu sa 2:0 savladao Junčaokete Bu.

Kineski teniser slavio je sa 6:3, 6:2 i tako Cicipasu naneo peti poraz na prethodnih šest mečeva. Uz to, Grk će na narednoj ATP listi doživeti novi pad i trebao bi da ispadne iz prvih 30 na svetu...

Koliko je Cicipas posrnuo tokom prethodnih meseci govori podatak da je ovo bila prva Buova pobeda nad teniserima iz prvih 50 posle 16 poraza. Da li će se i kada grčki as vratiti na pravi put teško je reći budući da je, čini se - potpuno izgubio kompas.

Stefanos Cicipas je nedavno vratio svog oca Apostolasa na mesto prvog trenera budući da mu se saradnja sa Goranom Ivaniševićem nije isplatila. Uz to, grčki teniser raskinuo je svoju emotivnu vezu sa Paolom Badosom što mnogi vide kao uzrok za njegove loše partije.

