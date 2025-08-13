Tenis

NESTVARNO! Gledajte tenisku reprezentaciju Srbije u Dejvis kupu za samo 500 dinara!

13. 08. 2025. u 18:54

Počela je prodaja ulaznica za meč Svetske grupe I Dejvis kupa Srbija – Turska, koji je na programu 12. i 13. septembra u Nišu.

FOTO: M. Vukadinović

Mečevi će se održavati u dvorani “Čair”. 

Dnevna pojedinačna ulaznica za tribine košta 500 dinara.

U petak 12. septembra na programu su dva singl meča i igraće prvi protiv drugog igrača iz obe reprezentacije sa žreba obavljenog dan ranije.

U subotu 13. septembra na programu su tri meča. Prvi na teren izlaze dublovi, a zatim najbolji singl igrači obe reprezentacije, a meč završavaju "druge table" selekcija.

Ulaznice mogu da se kupe putem sajta Tickets.rs i na svim prodajnim mestima Tiketsa. U Nišu ih je devet, ističe Teniski savez Srbije.

