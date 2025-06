SRPKINJA IZAZVALA DAR-MAR U TENISU: Ovo niko nije mogao ni da sanja

AMERIČKA teniserka srpskog porekla, Iva Jović, dugo će pamtiti ovaj dan. Ona je osvojila čelendžer u Ilkleju (Velika Britanija), pošto je u finalu pobedila Rebeku Marino sa 6:1, 6:3.

Foto: EPA

Ova 17-godišnjakinja iz Toransa je na turnir došlao kao 115. na VTA listi, a od ponedeljka će biti 88. na svetu. Takođe, postaće najmlađa igračica koja se nalazi u Top 100.

Iva je furiozno odigrala ceo meč, posebno prvi set koji je dobila za samo 27 minuta prepustivši protivnici samo jedan gem.

U drugom segmentu je veći otpor pružila Kanađanka, čak je napravila i jedan brejk, no to je bilo dovoljno samo za častan poraz, s obzirom na to da je tri puta izgubila svoj servis.

Jović je do titule došla tako što je redom pobeđivala Rebeku Masarovu, Varvaru Lepčenko, Taliju Gibson, Viktoriju Golubić i Rebeku Marino.

