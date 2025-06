ALEKSANDRIN GAROS ZA PAMĆENJE: Krunićeva za primer drugima

Pamtićemo protekli Rolan Garos po mnogo čemu. Pre svega, po fantastičnim uspehu naše Aleksandre Krunić.

Foto: Goran Čvorović

Sa 32 godine je pokazala da, kada je neko predan i posvećen onome što radi tokom čitave karijere, nikada nije kasno da se dotaknu zvezde. Pratili su je pehovi i povrede, bila je često u senci, ali se srcem borila svaki put kada je na terenu, i u singlu i u dublu, bila vođa mnogo mlađima u reprezentativnom dresu, a onda dočekala svojih pet minuta.

Posle teške povrede i operacije pokidanih prednjih ukrštenih ligamenata u kolenu, onda kada bi se mnogi preispitivali da li uopšte da nastave da se bave vrhunskim sportom, započela je lani povratak. Igračica koja je svojvremeno bila 53. na svetu spala je na trenutnu 296. poziciju ATP liste u singlu, strepela da li će imati pravo da bar ponovo prolazi kroz pakao kvalifikacija, ali je bila uporna i u dublu pronašla otškrinuta vrata.

I sada je bila povređena, pokidani ligament joj je otkinuo i deo kosti na prstu desne ruke, ali je stisla zube, bandažirala otok, pila tablete protiv bolova i ulazila u tenisku arenu puna nade, volje i vere u sebe i svoj tenis. I, uspela je. Bog je pogledao kada joj je u poslednjem času pridružio Anu Danilinu, u trenutku dok je je njena standardna partnerka odustajala od dogovora. I, stigla je do finala ženskog dubla! Svaka čast, Aleksandra.

I tu ne namerava da stane. Cilj joj je vraćanje na zaslužene pozicije u singlu, koji će, kako ističe, igrati još godinama. A kakva je ličnost na terenu i van njega, pokazuje i njen vedri stav posle poraza u velikom finalu za čiju reprizu nije sigurna da će joj se dogoditi.

- Izašla sam ponosna na teren, srećna što sam u finalu. Uživala sam i htela da upijem energiju ljudi koji su došli da me bodre sa svih strane planete. Tenis mi nikada nije bio iznad stvari koje nosim sa sobom kao čovek, a to su vrednosti kojima sam naučena kod kuće. To je nešto što nosiš kroz život. Nijedan meč mi nije bio bitniji od toga da spavam dobro. Svi se družimo, to su prijateljtva koja ću negovati i posle karijere. Volim osećaj kada igram protiv onih koji mi prijaju. Zato mi je i draže da izgubim od njih, ako već neko drugi mora da osvoji titulu – poručila je Krunićeva.