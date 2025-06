IGRALA SA ČETIRI I PO PRSTA: Krunićeva osvojila drugo mesto u ženskom dublu na Rolan Garosu igrajući ozbiljno povređena

Sam izlazak na centralni stadion "Filip Šatrije" na Rolan Garosu u velikom finalu za Aleksandru Krunić je, kako ističe, bio veliko postignuće, iako su izgubile protiv italijanskog para Erani – Paolini u tri seta.

Foto: Goran Čvorović

- To znači da su vredele sve ove godine koje sam dala tenisu. Ipak imam trofej s grend slema. A to ne mogu da kažu svi. Da li je to singl, dubl, miks, nije važno. Finale je finale. Drago mi je zbog toga. To će mi pomoći da se smirim, jer sada znam da imam uspešnu karijeru, iako je ona bila uspešna i pre ovoga. Tanjir s grend slema je nešto posebno – rezonuje s pravom Krunićeva, istovremeno naglašavajući da joj je prioritet i dalje singl, koji će, kaže, igrati bar još nekoliko godina.

S Rolan Garosa će pre svega poneti veru u sebe. Tim pre što je sve ovo postigla povređena.

- Igram s četiri i po prsta! Otkinula sam parče kosti s ligamentom pre mesec dana. Pijem tablete protiv bolova svakog dana, što govori o tome da mogu da se nosim s najboljima i kada nisam sto odsto spremna. To je najveći utisak koji ću poneti odavde. I, da prestanem da preispitujem svoje kvalitete, što nažalost dugo radim. Daj sve što možeš. To je često dovoljno, što je pokazao i ovaj turnir – ističe Krunićeva.

Kaže da će joj trebati još vremena da shvati šta je postigla u Parizu.

- Kad sam gledala naslove u novinama da sam bila u grend slem finalu, ličilo mi je na foto-šop koji ti nameste prijatelji da bi se šalili s tobom. Pitala sam se da li je to realno, da li se dešava meni ili nekom drugom. Drago mi je što mi se to događa kada nisam u vrhuncu karijere i u najboljoj formi.