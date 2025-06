IZGUBLJENO FINALE NIJE KRAJ SVETA: Krunićeva presrećna i zbog učešća u finalu Rolan Garosa

Izgubla je Aleksandra Krunić (79 dubl VTA) u paru s Kazahstankom Anom Danilinom (17 dubl VTA) u finalu ženskog dubla na Rolan Garosu protiv drugih nosilaca, Italijanke Džasmin Paolini i Sara Erani, rezultatom 6:4, 2:6, 6:1, ali je to nije mnogo oneraspoložilo.

Foto: Goran Čvorović

- To je tenis. Na to uvek gledam tako. Znala sam da će biti teško. Pobedile su bolje, ne nužno teniski, već svežije i s boljom energijom. Sve to se računa u finalu. U 3. setu mi je pao fokus, pogrešila sam neke voleje koje ne bi trebalo, ali to je sve deo igre – poručila je nasmejana Aleksandra na konferenciji za medije posle meča, ponosno pokazujući srpskim novinarima osvojeni trofej za drugo mesto, što je ovekovečeno i zajedničkom fotografijom.

Ističe da je ovo za nju bio odličan turnir.

- Dale smo sve od sebe. Naravno, uvek može bolje. Pokušale smo da pružimo maksimum. Bio je to dobar meč. Samo treba da izvučemo ono što je pozitivno iz ove dve nedelje u Parizu – poručuje naša igračica.

Naglašava Krunićeva da je srećna, i da teniski meč "nije pitanje života i smrti":

- Pretprošle godine mi je umro kum koji mi je bio kao drugi otac, i od tada mi je sve promenilo perspektivu. Volela bih da osvojim i grend slem, ali to su sve manje bitne stvari. Daj Bože da mi to što sam izgubla finale uvek bude najveći problem!