ŠTA ĆE SAD TU DONALD TRAMP?! Ana Ivanović se razvodi od Bastijana Švajnštajgera, a narod priča samo o rečima predsednika Amerike o Ani!

KROZ težak period prolazi proslavljena srpska teniserka Ana Ivanović zbog navodnog razvoda sa Bastijanom Švajnštajgerom, a u svemu tome isplivala je jedna zanimljiva fotografija nekada prve teniserke sveta i ni manje ni više nego predsednika Amerike Donalda Trampa.

Foto: Profimedia

Po rečima američkog biznismena i prvog čoveka države Srpkinja je "najlepša žena koju je ikada video".

Neobična anegdota dogodila se davne 2013. godine u Njujorku tokom susreta Ivice Dačića i Trampa. Donald je 15 minuta tokom sastanka odvojio kako bi pričao o Ani Ivanović.

- To je najlepša žena koju sam video u životu, jednostavno najlepša, rekao je Tramp.

Godinu dana kasnije Ivanovićeva se upoznala sa predsednikom Amerike, objavila je zajedničku fotografiju rečima:

- Sastanak sa Šefom, napisala je ona davne 2014. godine.

Ana je ostavila veliki trag u svetu tenisa, osvojila brojne nagrade i priznanja. Ali njena lepota i harizma nisu se zaustavili samo na terenu. Osvajala je srca publike, modnih brendova, a čak i svetskih lidera.

Razlog raskida

Nemci prenose informacije upućenih u brak slavnih sportista, a one dovode do sledećih odgovora - stres, putovanja, različite lokacije i nedostatak porodičnog života... Navodno, udaljenost je dosta uticala da između njih dvoje sve "pukne" i da dođe do razgovora i odluke o razvodu.

Švajnštajger redovno putuje po celom svetu jer radi kao TV konslutant za fudbalske mečeve, a ujedno ima i određene projekte koji "zahtevaju" da je udaljen od porodice. Donekle je i nejasno što je ulazio u sve to, a ujedno je i iznenađujuće je da je posao "uspeo" toliko da udalji poznati par, posebno jer su stvorili veliku porodicu.

Ni Bastijan Švajnštajger ni Ana Ivanović nisu javno komentarisali pisanja nemačkih medija koja su postala centralna vest i u svetskom šou biznisu.

