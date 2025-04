"BIĆE ISTI KAO AGASI": Vilander analizirao španskog tenisera

Španksi teniser Karlos Alkaras je pre tri godine postao najmlađi broj 1 u istoriji, ali već neko vreme je na trećem mestu.

Španskog tenisera u narednim mesecima čeka odbrana mnogo poena jer brani titule u Parizu i Londonu, pa se može dogoditi da još padne na svetskoj listi.

Mats Vilander, sa sedam gren slem trofeja jedan od najboljih tenisera osamdesetih, kaže da se Karlitos morati da se navikne na takav ritam jer će u njegovoj karijeri biti dosta oscilacija, neće biti konstatan kao velika trojka.

– On će imati karijeru kao Andre Agasi. Osvajaće najveće trofeje a onda će imati padove, gubiće u prvim kolima. To se Agasiju posebno dešavalo kada je dolazio u Evropu na turnire na šljaci. Nanizao bi neuspehe, a onda bi se vratio na beton u Americi, pobedio i bio broj 1. Verujem da će i Karlos imati sličnu karijeru. Praviće čuda i to će mu pomoći da pobeđuje, pa će praviti čuda i neće pobeđivati - rekao je Vilander.

Vilander kaže i da svaki Alkarasov poraz dobro dođe ostalim teniserima.

– Mnogi igrači kada ga gledaju, misle da je nemoguće pobediti ga. Kažu sebi, on igra toliko bolje od mene, nemam nikakvu šansu. Ali svaki put kada izgubi, upali se ona zelena lampica u svlačionici koja ti kaže: „Imaš šanse, možeš danas da ga pobediš.“ Ja mislim da je to Alkarasov problem - rekao je Vilander.

