"ZAŠTO SI OVDE?" Legendarni Amerikanac zatečen reakcijom Novaka Đokovića

Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Australijan opena.

Foto: AP

Međutim, nije srpski teniser bio zadovoljan sasvim onim što se dešavalo na "Rod Lejver" areni, očigledno je bilo da mu je smetalo ponašanje određenih navijača - pa je odlučio da posle meča ne govori, što je iznenadilo i Džima Kurijera.

Bivši teniser, koji obično uzima izjave od tenisera posle meča, istakao je u jutarnjem programu australijske televizije da je bio upoznat sa frustracijom Đokovićevog tima, ali...

- Znao sam da postoji frustracija u Novakovom timu zbog onoga što je Toni Džons izrekao. Ja radim s njim s vremena na vreme na Kanalu 9, znam da Toni voli da se šali, ali je u tom momentu prešao neke granice, što ste i sami primetili u emisiji. Sada se izvinio, tako da se nadam da će se stvari vratiti u normalu - započeo je Kurijer, ali onda priznao da ga je situacija na terenu iznenadila.

- Nisam očekivao da me Novak pogleda takvim pogledom 'zašto si ovde'. Mislio je da mi znamo da on ne želi da daje intervju, a ja nisam imao nikakvu insajd informaciju. Nije bilo problema na terenu kada mi je rekao da neće da radi intervju, kao što sam rekao, igrači imaju šansu da rade ove intervjue i da pričaju publici.

Ipak, Kurijer je istakao važnost komunikacije sa širom publikom:

- Jedna stvar koju sam rekao njegovom menadžmentu, koji je hteo da me uveri da nije ništa lično usmereno prema meni. Znao sam ja to, rekao sam im samo – Ne pričate vi samo Kanalu 9. Ja sam tu kao predstavnik Tenis Australije. Ovaj intervju vidi ceo svet, to je način da se komunicira sa svim navijačima širom sveta. Nadam se da će shvatiti da postoji više od toga nego da se potencira na nekom stavu.

Zaključio je da ovaj incident, iako neprijatan za turnir, može dodatno da motiviše Đokovića.

- Jedan od Novakovih kvaliteta je i taj što uvek nađe nešto što ga 'zapali'. Ovo nije super dobra stvar za turnir, ali za Novaka bi mogla da bude pozitivna, jer se na taj način motiviše.

