SADA JE SVE JASNO! Evo zbog čega je Novak Đoković uzeo Endija Marija

Novak Đoković je ponovo uzdrmao tenisku javnost, objavivši nedavno da će u njegovom stručnom štabu biti i dugogodišnji rival, svojevremeno član "velike četvorke" tenisa, Endi Mari.

FOTO: EPA-EFE/ANDY RAIN

A šta će škotski as doneti Noletovoj igri - možda najbolje otkriva čovek koji je teniski ekspert, bar se tako zove, Mats Vilander.

- Moja prva reakcija je bila da Đoković želi da osvoji još grend slemova. Jasno je da bismo svi želeli da ga vidimo kako pobeđuje 25. put na ovim turnirima. Sada sa Endijem Marijem koji će mu pomagati, kažem da može da i dalje osvaja najveće trofeje i u 2025. pa čak i u 2026 - rekao je Vilander za Evrosport.

Šveđanin i trenutno komentator na Evrosportu objasnio je zašto je došlo do ove saradnje.

- Sve što Endi može da kaže, to Novak verovatno već zna. Ali Endi je igrao protiv svih najboljih igrača današnjice protiv kojih će i Novak igrati. Razgovarao je sa Sinerom, Alkarazom, Zverevim, Medvedevim, Cicipasom, trenirao sa njima i neće to kriti kao tajnu pred Đokovićem. Imaće svoje mišljenje o igri svih tih momaka. Mnogo je sitnih detalja o njima koje Endi zna, a Novak možda o njima ne razmišlja. Endi je osvojio tri grend slema i dve zlatne medalje. Osvojio je i Dejvis kup. Ima mnogo stvari koje i Novak zna, ali se možda neće setiti pred neki važan meč - istakao je Vilander, koji je dodao i zašto je Novak napravio ovaj potez.

Eurosport/Warner Bros.Discovery

- To je poruka u kojoj Novak kaže da i dalje smatra da je u stanju da igra vrhunski tenis. Možda i da smatra da su najbolje godine tek pred njim. To je jaka poruka za Sinera i Alkaraza, kao i ostale najbolje svetske tenisere. Siguran sam da Endi može da postane odličan trener. Odlično razume koliko je neophodno naporno raditi, kako igrati najbolje kada ti je najpotrebnije. Uvek pričamo o tome kako dostići maksimum kada je najvažnije, a Endi to zna. Dva puta je osvojio Vimbldon, a on je Britanac i pritisak je bio ogroman.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu



