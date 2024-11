JANIK SINER DRHTI OD STRAHA! Ni Novak Đoković to nikad nije uradio, ali...

Italijanski teniser Janik Siner je 2024. godinu završio na fenomenalan način, time što je doneo drugu Dejvis kup titulu u nizu svojoj Italiji.

Godinu je završio sa 73 pobede i šest poraza, a prvi je igrač od 1993. godine koji je osvojio ATP finale i Dejvis kup u istoj sezoni. Osim Australijan open, Ju-Es opena, Torina i Dejvis kupa, osvojio je i Roterdam, Majami, Hale, Sinsinati i Šangaj, a godinu je završio na prvom mestu sa čak 3.915 bodova više od prvog pratioca, Saše Zvereva.

Dvadesettrogodišnji Italijan je postao tek drugi igrač u istoriji tenisa, a prvi posle Rodžera Federera 2005. godine, koji je uspeo da sezonu završi bez ijednog poraza u dva odigrana seta. On je u svakom meču odigranom u 2024, a bilo ih je 79, osvojio barem jedan set, što je nešto što nikada nije pošlo za rukom čak ni Novaku Đokoviću, pa ni Rafaelu Nadalu.

Međutim u januaru 2025. godine bi sve moglo da se sruši kao kula od karata, kada će biti konačna odluka o doping suspenziji. Italijan je priznao da mu uopšte nije lako...

- Naravno da mi je na pameti. Imali smo do sada tri saslušanja i sva tri su dobro prošla. Nadam se da će tako biti i sa sledećim. Za mene, najbitnije je da sam okružen ljudima koji me znaju i koji mi veruju. Zbog toga i trenutno igram na ovom nivou. Naravno da imam neke uspone i padove i svako ko me zna, zna da sam bio "dole" i da mi je srce bilo slomljeno. Život vam ponekad da poteškoće i izazove, na vama je da ostanete na nogama - naveo je Siner.

Nastavio je u istom ritmu.

- S polja, nikada ne znate da li neko ima problem ili nema, jer se uvek trudimo da se takmičimo najbolje što znamo. Nisam zabrinut. Sarađivaću kao što sam to činio i prošla tri puta, pa ćemo videti šta će biti dalje. Sve što je u mojoj moći, uradiću, pa ćemo videti. Sada ću malo da odmorim, to će biti dobro za sve nas. Bila je duga sezona, šalili smo se međusobno da za mesec dana moramo sve iznova, jer kreće nova sezona. Moramo malo da uživamo u slobodnom vremenu,d a se okružimo dobrim ljudima i to je to - zaključio je Siner.

