KAO DA SE IGRA EVROLIGA: Paprene cene karata za meč Budućnost - Partizan

U ABA ligi je pred nama derbi između Budućnosti i Partizana koji će rešiti pitanje prvog mesta na kraju ligaškog dela i atmosfera se već "zahuktava". Taj meč je na programu 14. aprila sa početkom u 19 časova, u zasigurno prepunoj podgoričkoj dvorani "Morača".

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Budućnost je odredila veoma visoke cene ulaznica. Zapravo, nikad veće do sada, prave "evroligaške", a one iznose od 20 do 30 evra.

- Prodaja ulaznica će se vršiti u četvrtak, petak, subotu i nedelju od 12 do 18 časova, kao i u ponedeljak od osam časova do početka utakmice na biletarnici Sportskog centra Morača - navodi se u kratkom saopštenju Budućnosti.

Takođe su naglasili da se trebovane i rezervisane karte mogu preuzeti u istom periodu na biletarnici SC "Morača".

Navijači su negodovali na društvenim mrežama, ali su bili primorani da prihvate ovakvu odluku.

