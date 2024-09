"PRVI PUT U ŽIVOTU - NE ZNAM ŠTA DA RADIM!" Novak Đoković na životnoj prekretnici

Novak Đoković trenutno boravi u Sofiji gde je egzibicioni meč protiv Grigora Dimitrova, a na konferenciji pred ovaj duel govorio je o brojnim temama, između ostalog i o svojoj karijeri.

FOTO: Tanjug/AP

Đoković je na početku rekao da mu je drago što je ovde i što može da uzvrati gostoprimstvo svom prijatelju.

- Drago mi je što imamo priliku da prvi put igramo u Sofiji. Ne znam koliko ću još da igram profesionalno, dobro je što sam došao sada u Bugarsku u poslednjoj fazi moje karijere, da igram sa Grigorom koji je jedan od najvećih sportista u istoriji Bugarske. Zadovoljstvo mi je što sam ovde drugi put. Prethodno sam bio 2012, ali tada povod nije bio tenis. Pre četiri godine je on došao u Beograd da igra Adria tur i pričali smo od tada kada možemo da dođemo u Bugarsku, i na kraju je dogovor da to bude sada. Drago mi je što sam ovde i što mogu da pomognem njegovoj Fondaciji, porodici i svima koji su deo organizacije - rekao je Novak na konferenciji za medije.

Dodao je i da prvi put nema dugoročni plan u karijeri i da mu je porodica prioritet.

- Imali smo večeru sinoć i rekao sam momcima da prvi put u karijeri zaista nemam dugoročni plan. Živim u momentu. Igram ovde, pa ću ići u Kinu. Imam i egzibiciju u Rijadu, a posle toga zaista ne znam. Nemam ideju šta ću da radim. Videću kako ću se osećam. Porodica mi je važna, želim da budem tu za svoju decu, suprugu, da budem deo njigovo svakodnevnog života. Da im budem dostupan, jer nisam bio godinama zbog putovanja. Moram da napravim balans. Videćemo. Imam motiva, vuku me rekordi i rezultati, ali priorirtet moraju da imaju određeni turniri. Sada sam u Bugarskoj i tu želim da budem - jasno je odgovorio Srbin, uz potvrdu da će igrati i egzibiciju sa Del



Na kraju je istakao da mu je vrlo važno da posluša svoje telo.



- Da bi vam telo i um bili na najvišem nivou, morate da vodite računa o različitam stvarima. Ne postoji jedna stvar ili formula, koja bi odgovarala svima. Svi smo drugačiji. Ovo je individualni sport, koji podrazumeva žrtvu. Ali bitno je da shvatiš ko si, kako funkcioniše tvoje telo, kako se menja. Ja sada imam 37 godina, to je za profesionalni tenis mnogo. Gotovo 20 godina igram na najvišem nivou i telo trpi. Ali sada igram manje, moram da budem pametan kada je reč o rasporedu, biram turnire na kojima želim da igram najbolje. Ali imam motiva. To je ključ. Mnogo je igrača koji žele da budu na prvom mestu, osvajaju grend slemove, takmičenje je teško i ovaj sport je jedinstven jer stalno moraš da se prilagođavaš, telo trpi – menjaju se vremenske zone, podloga... Sve to na drugačiji način predstavlja izazov. Uvek morate da budete i malo opsednuti, na dobar način, onim što radite, da volite da se budite rano, da ležete kasno... Ceo život vam se svodi na to što radite, pogotovo u pojedinačnim sportovima jer nema ko da vas zameni. Izazovno je, mnogo je mladih vukova, momaka koji žele da izazovu nas veterane, ali i dalje nam ide dobro.

Novak Đoković je odigrao egzibicioni meč sa Grigorom Dimitrovim u Sofiji.

