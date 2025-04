MILER MEKINTAJER NAKON EFESA: Volim što sam došao u Crvenu zvezdu, opet bih uzeo isti šut

NIJE Kodi Miler Mekintajer pogodio za šut pobedu u duelu Crvena zvezda - Efes (96:97). Ipak, plejmejker crveno-belih ističe da bi ponovo uradio isto.

FOTO: M. Vukadinović

Amerikanac sa bugarskim pasošem je istakao da ekipa mora da se vrati u halu i trenira iako je poraz od tima iz Istanbula sigurno bio bolan za ekipu.

- Osećam se kao i uvek. Malo umoran posle naporne utakmice. Okrećemo se sledećem treningu. Moramo doći u hali sa pravim stavom, kako bi se spremili za utakmicu u ABA ligi, pa za Panatinaikos i onda plej-in - rekao je Miler Mekintajer za "Meridian sport".

Malo je falilo izabranicima Janis Sferopulosa da upišu trijumf, ali su na kraju pali posle 45 minuta velike borbe.

- Bio je ovo stvarno dobar meč. Efes je kvalitetan tim, pogodili su neke važne šuteve u završnici, a mi smo malo izgubili fokus u odbrani na početku treće četvrtine, ali sam ponosan na svoj tim. Borili smo se, vratili se, otišli u produžetak i imali šansu za pobedu.

Uzeo je Miler Mekintajer šut sa poludistance za pobedu, no lopta je završila na obruču.

- To je život. Nekada pogodite, nekada ne... Rekao sam, opet bih uzeo isti šut u toj situaciji. Idemo dalje.

Mnogi su stekli utisak da je mogao da ide na prodor, pošto je u tom segmentu veoma jak.

- Mislio sam da imamo malo više vremena, a to je šut koji vežbam svaki dan. Nekad postignete te šuteve i nekad postignete pobedničke. Pokazao sam to prošle godine. A ponekad i nisam. To je cena šutiranja, tako da, šta da kažem na kraju dana? Da sam dao, ovaj razgovor bi drugačije izgledao.

Da nije pogodio trojku pre toga Zvezda ne bi došla u situaciju da ima šut za trijumf. Ovom prilikom otkrio je da je prilikom tog šuta bio je fauliran.

- Bio je faul. U redu. Ali...

Uprkos porazu crveno-beli će igrati u plej-inu bez obzira na to kakav će biti ishod utakmice u Atini protiv Panatinaikosa.

- Situacija je mogla biti bolja tokom sezone. Imali smo mnogo utakmica gde smo imali šanse za pobedu koje nismo iskoristili. Ali da sam na početku rekao da ćemo biti u među deset, svi bi se smejali. A, evo gde smo sada.

Plejmejker šampiona Srbije i ABA lige je naglasio da svi u klubu treba da budu ponosni.

- Nismo zadovoljni, zato što je, kao što sam rekao, bilo mnogo prilika gde smo mogli da napravimo korak napred. Nismo uspeli, ali na kraju dana sam i dalje srećan jer smo u odličnoj situaciji. U boljoj smo situaciji nego što su analitičari, novinari i podkasti mislili da ćemo biti. Mislim da treba da budemo ponosni na sebe i da nastavimo dalje.

On uz Nikola Kalinića provodi najviše minuta na parketu kako u Evroligi tako i u regionalnom takmičenju.

- Bilo je mnogo stvari koje su se dešavale fizički tokom sezone, o kojima nikada nismo pričali, o kojima nikada nisam pričao. Moji treneri i svi u timu znaju šta se dešavalo. Pobrinuli smo se za to, tako da uz to i značaj ovih utakmica, naravno, energija i pokušaj da igramo jače, verujući u sav rad koji smo uložili, ovo su ti trenuci.

Za kraj je poručio da voli što igra za Crvenu zvezdu.

- Volim svoju odluku da dođem u Zvezdu. Znate, u poziciji smo da stvaramo istoriju. Koliko smo puta od početka sezone uradili nešto istorijsko? Od starta 3-0, od pobede u Barseloni, pobeda nad Olimpijakosom. Rekordne asistencija, pobeda u gostima, najviše pobeda, tako da sam prezadovoljan odlukom. Još mnogo toga nas čeka ove i sledeće sezone - zaključio je Miler Mekintajer.

Podsetimo, klub sa Malog Kalemegdana posle 33 kola ima učinak 18-15.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu