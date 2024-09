"ZA NOVAKA BI TO BILA KATASTROFA!" Legendarni Hrvat upozorava Đokovića šta nikako ne sme da uradi

Italijanski teniser Janik Siner je slavio na Ju-Es openu, a u finalu je bio bolji od domaćeg predstavnika Tejlora Frica s rezultatom 3:0. Rasplet turnira u Americi doneo je dve loše vesti za Novaka Đokovića.

FOTO: Tanjug/AP

Srpski teniser je pao na ATP listi, ali još važnije - sada je ispod crte u trci za Završni masters u Torinu.

Naime, Đoković ove sezone izuzev zlatne medalje na Olimpijskim igrama nije osvojio ništa, te je u ATP trci tek deveti sa 3.260 bodova, svega 45 manje od Aleksa de Minora, koji se nalazi na osmom mestu, poslednjem koje garantuje učešće na završnom turniru.

Siner sa 9.000 bodova, Zverev sa 6.115 i Alkaraz sa 6.010 već su se kvalifikovali za isti, a ispred Đokovića su još Medvedev sa 4.420, Fric sa 3.890, Rud sa 3.785 i Rubljov sa 3.480 poena.

Stoga ostaje da se vidi kakvi su Đokovićevi planovi u finišu sezone. Priliku da poboljša bodovni saldo imaće na mastersu u Šangaju - na kojem ga nije bilo od 2019. godine - i u Parizu, dok je od Serbia opena odustao. Mnogi se pitaju da li Novaka i zanima Završni masters u Torinu, o čemu je pričao Nikola Pilić u razgovoru za "Republiku".

- Čujte, Novak je 20 godina u samom vrhu i to mu niko ne može osporiti. On je i dalje vrhunski teniser, samo je pitanje koliko je spreman trenutno i šta on dalje želi. Povredio je koleno na Rolan Garosu, operisao ga, igrao finale Vimbldona, to je čudo. A onda je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Parizu. To je njegov dijamant sa najviše karata. Zato ne čudi da je sebi dao malo oduška da bude sa porodicom, puno je bio pod stresom poslednjih meseci - počeo je razgovor bivši trener Novaka Đokovića.

Foto: Goran Čvorović

On podseća da je Novak odlučio da u 38. godini promeni navike i da igra mahom veće turnire, ali ga upozorava da to može biti mač sa dve oštrice.

- Čuva snagu za velike turnire, ali mora igrati "male" da bi bio u ritmu. Ne možeš iz mirovanja odmah do šeste brzine. Trebaju mu ti turniri da bude u formi. Zato veruje da će sada da igra pametnije. Samo što u 2024. nije ostalo puno prostora za kalkulacije. On mora da odigra odlično Bersi (masters u Parizu) inače će mnogo izgubiti. Ne samo u Francuskoj, već će praktično tamo završiti sezonu ako ne izbori plasman na Završni masters. Bila bi katastrofa da ne ode u Torino. On bi već tada dočekao kraj sezone. Novak tamo brani 1.300 bodova. Zamislite da ostane i bez njih. Pitanje da li bi sa tako malo bodova mogao da se vrati opet u vrh. Mada, to je Novak, a takvi šampioni se ne otpisuju nikada - jasan je Pilić.

Naime, u trenutnoj ATP trci za Torino, koji traje od 10. do 17. novembra, Novak se nalazi na devetoj pozici. Istina, on je blizu Aleksa de Minora, ali i njemu za vratom diše Grigor Dimitrov. Zato će Novak igrati i na povratničkom mastersu u Šangaju u nameri da overi Torino.

- Verujem da će Novak biti u osam. Dovoljno je pametan da odigra taktički i obezbedi mesto na Završnom mastersu. Samo da ga zdravlje posluži i da se fokusira kao recimo na Olimpijskim igrama - zaključio je Pilić.

