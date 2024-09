TENISKI SVET U ČUDU! Rodžer Federer začepio usta Rafaelu Nadalu zbog Novaka Đokovića

Rodžer Federer, vlasnik 20 gren slem titula, bio je gost Njujorka i Ju-Es opena. Petostruki šampion u Velikoj jabuci imao je svoje mišljenje oko doping afere u koju je uključen Janik Siner, prvi reket sveta.

Švajcarac je osudio potez da se ukaže Italijanu šansa da igra na Ju-Es openu dok se vodi proces oko dopinga o čemu smo juče pisali. Međutim, to nije bila jedina tema koje se dotakao Federer.

Jedan od najvećih rivala Novaka Đokovića, konačno se oglasio povodom Novakovog zlata. Rodžer je istakao da je ovo bio sjajan trenutak ne samo za tenis, već i za sport uopšte. Njegove reči su iznenadile mnoge, s obzirom na ranije rivalstvo između ova dva tenisera.

- Bio je to sjajan trenutak ne samo za tenis, nego i za sport uopšte. Nakon svih slomova koje je doživeo na Olimpijskim igrama tokom godina, on to zaslužuje. Srećan sam zbog njega. On je ikona našeg sporta - rekao je Federer i začepio usta Nadalu koji je pokušao juče da obesmisli Novakovo zlato iz Pariza.

Naime, uspeh Novaka Đokovića na Olimpijskim igrama još jednom je potvrdio njegov status ikone tenisa. Kroz godine rada, truda i predanosti, Đoković je postao ne samo jedan od najboljih tenisera u istoriji, već i inspiracija za mnoge mlade sportiste širom sveta. Njegova upornost i mentalna snaga su često bili ključni faktori koji su ga doveli do vrha, a zlato na Olimpijskim igrama samo je potvrdilo njegovu izuzetnost.

