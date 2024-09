RODŽER FEDERER GRMI NA ATP ZBOG JANIKA SINERA! "Ovaj skandal mora da se ispita!"

Tema oko pozitivnog doping testa Janika Siner i dalje potresa teniski svet, a sada se oglasio jedan od najvećih tenisera svih vremena, Rodžer Federer i prokomentarisao ovu situaciju.

FOTO: Tanjug/AP

Federer je odmah istakao da ovakve vesti štete tenisu.

- To nije nešto što želimo da vidimo u našem sportu, ovaj tip vesti, bez obzira na to da li je on ili bilo koji drugi igrač nešto uradio. Prosto nam takva pažnja nije potrebna - rekao je Federer.

Dodoao je Švajcarac i da su stalna testiranja na doping vrlo stresna za tenisere.

- Razumem da je nezgodna situacija. To je košmar za svakog sportistu i tim, da imate takve optužbe i probleme jer ispunjavamo te formulare svaki dan. Sa tim živite. Svako jutro kada se probudite pomislite ‘Da li me neko čega na vratima da me testira‘. To je teško.

Na kraju je dodoa da celokupna stvar mora da se ispita.

- Razumem frustraciju. Postavlja se pitanje da li je tretiran kao ostali i mislim da se na to sve svodi. Mislim da svi veruju da Janik nije ništa uradio, ali nekonstantnost koja se ogleda u tome da nije primoran da pauzira dok nisu bili 100 odsto sigurni, mislim da je to pitanje na koje mora da se da odgovor. Tako je kako je, moramo da verujemo procesu kao i svima koji su uključeni - zaključio je Federer.

Podsetimo, Siner je dva puta bio pozitivan na supstancu klostelbol, međutim iako je kažnjen novčano i oduzimanjem bodova sa turnira u Indijan Velsu(tada je utvrđeno da je bio pozitivan, prim. aut.), nije suspendovan iz tenisa.

