ZVEREV UDARIO NA TENISKU LEGENDU: Federer je bio privilegovan, terene su bili po njegovoj meri

Nemački teniser, Aleksandar Zverev ima plan da napreduje na ATP listi, a to se može dogoditi već posle turnira u Sinsinatiju.

FOTO: Tanjug/AP

Zverev će u četvrtfinalu igrati protiv Bena Šeltona, ali je pre toga, posle pobede nad Pablom Karenjom Bustom imao je jako zanimljiv komentar.

Reč je o reketu sa kojim igra i brzini terena. Pošto se mnogi igrači žale ove nedelje da je podloga u Sinsinatiju najbrža na kojoj su ikada igrali.

FOTO: Tanjug/AP

Zvereva su pitali zašto voli da igra reketima veće težine kada je tehnologija napredovala i gramaža je sada znatno manja.

Aleksandar Zverev je to uporedio sa vremenom kada je Rodžer Federer igrao na tim turnirima.

- I dalje igram sa reketom velike težine. Ja sam iz one generacije od pre deset godina, posebno kada je tu još bio Rodžer. Na turnirima su voleli da on dogura što dalje, tako da su pravili brze terene po njegovoj meri, a ja sam na to navikao - rekao je Zverev.

BONUS VIDEO VESELI SE SRPSKI RODE: Novak Đoković je ovako proslavio zlato na Olimpijskim igrama

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.