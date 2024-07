POSLE VAŽNIH ODUSTAJANJA: Evo ko su, uz Novaka Đokovića, nosioci na teniskom turniru na Olimpijskim igrama u Parizu

Novak Đoković želi da ostvari jedini preostali teniski san, da postane olimpijski šampion. Četiri dana pre svečane ceremonije otvara Igara u Parizu, a tri dana pred teniski žreb (četvrtak, 11 časova), evo ko su u ovom trenutku nosioci, a to se nekoliko puta menjalo u prethodnom periodu.

Kako se određuje ko je koji nosilac na Olimpijskim igrama?

Za to treba uzeti u obzir jednu od uvodnih stavki zvaničnog Olimpijskog pravilnika Međunarodne teniske federacije, koja je i nadležna za teniski turnir na Olimpijskim igrama.

A ta uvodna stavka kaže da će se nosioci utvrditi na osnovu svetske rang liste, kod tenisera - to je ATP lista, poslednjeg ponedeljka pred početak olimpijskog turnira.

A to je ovaj ponedeljak.

Na najnovijoj ATP listi poredak je, podsetimo, sledeći:

1. Janik Siner 9.570 bodova



Ko od njih neće učestvovati i zašto je to važno?

3. Karlos Alkaraz 8.1304. Aleksander Zverev 7.2955. Danil Medvedev 6.5256. Aleks de Minor 4.1857. Hubert Hurkač 4.1058. Kasper Rud 3.9259. Andrej Rubljov 3.83010. Grigor Dimitrov 3.77011. Tejlor Fric 3.70512. Stefanos Cicipas 3.70513. Tomi Pol 3.41014. Ben Šelton 2.75015. Igo Umber 2.45016. Holger Rune 2.30017. Lorenco Muzeti 2.26518. Sebastijan Baez 2.21019. Feliks Odže-Alijasim 2.11520. Artur Fil 1.925

Na pariskim Igrama od ovih pomenutih igrača neće biti Rubljova, Dimitrova, Šeltona, te Huberta Hurkača koji je kao sedmi teniser sveta danas odustao - pa će stoga 16 nosilaca na olimpijskom turniru u tenisu biti:

1. Janik Siner



Ima li nekih naznaka s kime (ne)će Novak igrati?

2. Novak Đoković3. Karlos Alkaraz4. Aleksander Zverev5. Danil Medvedev6. Aleks de Minor7. Kasper Rud8. Tejlor Fric9. Stefanos Cicipas10. Tomi Pol11. Igo Umber12. Holger Rune13. Lorenco Muzeti14. Sebastijan Baez15. Feliks Odže-Alijasim16. Artur Fil

Pravila za olimpijski turnir su prilično jasna i, do žreba, samo je, kako to već teniska tradicija nalaže, poznato da prvi i drugi favorit (Siner i Nole) ne mogu da se sastanu pre finala.

Naime...

Pravila ITF-a preciziraju:

Prvi nosilac se postavlja na poziciju 1 (od 64 pozicije na žrebu)



Drugi nosilac se postavlja na poziciju 64 (poslednju, dakle na dnu žreba)

Potom se pristupa žrebanju i to:



Šta iz ovoga može da se zaključi?

Nosioci broj 3 i 4 se žrebaju na mesta 17 i 48Nosioci od broja 5 do broja 8 se žrebaju i redom postavljaju na mesta 16, 32, 33 i 49Nosioci od broja 9 do broja 12 se žrebaju i redom postavljaju na mesta 9, 25, 40 i 56Nosioci od broja 13 do broja 16 se žrebaju i redom postavljaju na mesta 8, 24, 41 i 57

Isto što i pred žrebove za klasične ATP turnire:

1) Novak Đoković, kao drugi nosilac, može tek u finalu da igra protiv prvog, Janika Sinera



2) U eventualnom polufinalu, ako glavni favoriti opravdaju očekivanja, Nole će igrati ili protiv Alkaraza ili protiv Zvereva3) U četvrtfinalu potencijalni Noletovi rivali mogu da budu samo dvojica od ove četvorice: Medvedev, De Minor, Rud i FricI tako dalje, i tako dalje.

