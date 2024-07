"ĐOKOVIĆ ĆE ISPRAŠITI SVE KLINCE!" Neverovatne reči Amerikanca: Novak može da igra do pedesete!

NEMA sumnje da je malo ko od navijača Novaka Đokovića očekivao da će krajem jula najbolji teniser svih vremena biti bez osvojenog trofeja u sezoni. Posebno posle prošlogodišnje dominacije u kojoj je osvojio tri grend slema (Ju-es open, Rolan Garos i Australijan open) kao i završni masters u Torinu. Međutim, povrede i loša forma, kao i rastanak sa Goranom Ivaniševićem dovele su do neočekivanog pada. Ipak, postoje oni koji veruju da Nole nije dao sve tenisu i da može još mnogo.

Nekada je postojala debata ko je od "velike trojke" najbolji? Novak Đoković, Rodžer Federer ili Rafael Nadal, a danas se govori o tome koliko drugi teniser planete može protiv mlađe garde koja dolazi i preuzima primat u svetu tenisa.

Dastin Foks, nekadašnji NFL kornerbek, sada biznismen i veliki ljubitelj tenisa govorio je u podkastu "Tenis kanala" o najboljem teniseru svih vremena.

- Novak će igrati dok god to bude mogao. Dok god može da se uvuče u glavu protivniku, nastaviće. Njegove mentalne igre, način na koji izađe i pobedi... Mislim da bi mogao do pedesete godine da igra, ako to bude želeo i svaki put će moći da ispraši gu***u tim klincima. Ne igračima poput Alkaraza, ali nekim drugima. Stizaće i u narednim godinama bez problema najmanje do četvrtfinala velikih turnira, rekao je Foks.

Njegov komentar dolazi nedelju dana nakon što je Đoković eliminisan od Alkaraza u finalu Vimbldona. Uprkos tome što je do finala stigao manje od mesec dana nakon operacije lateralnog meniskusa na terenu je izjavio da nije bio na nivou Španca i čestitao mu na pobedi.

Ono što je zanimljivo da je većina igrača iz Đokovićeve ere ili završilo karijeru ili trenutno aktivno ne učestvuje na turnirima. Bitka se trenutno vodi između Noleta i mladih nada Alkaraza, Janika Sinera, Danila Medvedeva...

O nastupu Đokovića na Vimbldonu govorio je i Amerikanac Endi Rodik nazvavši je "apsurdnom"

- Imao je operaciju, nije odradio mnogo fitnes treninga, nije imao sparing mečeve, bez zvaničnih mečeva i došao je do finala Vimbldona. Sve što je pokušavao jeste da bude dovoljno zdrav da igra u prvom kolu, a potom drugom, trećem, sa oduševljenjem je izjavio Rodik.

