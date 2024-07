OGLASIO SE NAJVEĆI KRITIČAR NOVAKA ĐOKOVIĆA: Ono što je rekao šokiralo teniski svet

Novak Đoković i Karlos Alkaraz sastaće se u finalu Vimbldona u nedelju od 15 časova, a prognozu je dao i Mats Vilander, nekadašnji prvi teniser sveta.

Šveđanin, Mats Vilander je prednost u današnjem finalnom meču Novaku Đokoviću, što je mnoge u teniskom svetu iznenadilo, da ne kažemo šokiralo.

Mats Vilander je poznat kao jedan od najvećih kritičara najboljeg srpskog tenisera.

- Moja prognoza je teška, ali videli smo da su obojica odigrali po šest mečeva i mislim da ako Novak pobedi u ovom finalu, to neće biti iznenađenje. Za mene je on i dalje najbolji igrač na travi, pogotovo u ovoj eri u kojoj nema Rodžera Federera. Samo nekoliko tenisera zna kako da igra dobar tenis na travi, a on je daleko najbolji. Rekao bih da su šanse 51-49 za Novaka, ali neću se iznenaditi ako bude isti rezultat kao prošle godine, samo ako ovoga puta Đoković bude taj koji će slaviti - rekao je Vilander za "Eurosport“.

Novak Đoković je i prethodne sezone igrao u finalu protiv Alkaraza. Tada je Španac bio uspešniji sa 3:2 u setovima.

