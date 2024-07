DŽON MEKINRO ZAPANJIO BI-BI-SI! Pitali Amerikanca o ponašanju Novaka Đokovića, ono što su čuli ih je ostavilo u čudu

Novak Đoković i Holger Rune su u ponedeljak odigrali osminu finala Vimbldona, a taj duel obeležilo je i nesportsko ponašanje dela navijača. Njima se Nole posebno posvetio u govoru sa Centralnog terena, a to je izazvalo brojne reakcije. Jedna je naročito odjeknula ove srede.

Podsetimo, Novak Đoković je pobedio Holgera Runea, posle čega je najpre na uobičajeni način sumirao utiske, da bi potom "lupio šamar" bahatim navijačima.

O tome kako je publici poželeo laku noć, na antologijski način, koji će se večno pamtiti

A iako je tim ponašanjem oduševio sve svoje navijače, Nole je izazvao i zgražavanje pojedinaca. Naročito u medijima iz tzv. zapadnog dela civilizacije.

Hteli su na britanskom javnom servisu da još malo gledaocima "približe" ovo što je Đoković, potpuno neočekivano, uradio onima koji su ga omalovažavali, pa su zato na tu temu poželeli da intervjuišu legendarnog tenisera Džona Mekinroa.

Američki as je i za vreme igračkih dana bio poznat kao neko ko "ne šmirgla jezik", verovatno su se u Bi-Bi-Siju nadali da će oplesti i po Novaku, ali...

Desilo se nešto sasvim, sasvim suprotno.

Upitan od strane voditeljke Bi-Bi-Si televizije Kler Bolding šta bi on rekao Đokoviću na ono ponašanje prema publici, 65-godišnji Amerikanac je i nju i gledaoce zapanjio:

- Rekao bih mu "E, svaka čast!"

A to je bio tek početak.

- Pa zar ne mislite da je bilo bar stotinu mečeva tokom prethodnih 10-15 godina u kojima je prema Đokoviću iskazano nepoštovanje samo zbog toga koliko je on dobar?! Šta je on tako strašno uradio, šta? Hajde, navedite mi! Šta je strašno, to što želi da pobeđuje, što se trudi više nego bilo ko ko se ikada takmičio? Da li je to njegov izgled, da li je to odakle je? On vam je kao Dart Vejder (negativac u većem delu serijala "Ratovi zvezda") u poređenju sa dve divnoće koje su igrale tenis, a tu mislim na Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Ko je uopšte mogao da se poredi sa njima kad se radi o onome što su ostvarili, ali onda dođe taj Đoković i pokvari im žurku. I ovako ga poštuju posle svega?! Pa on je čovek koji je daleko najgori odnos preživeo i zato ću vam reći: on je najbolji koji je ikada ovaj sport igrao, ućutkao je Džon Mekinro svaki novi pokušaj britanskog javnog servisa da omalovažava najboljeg svih vremena.

Podsetimo, bilo je predviđeno da Noletov naredni rival bude Aleks de Minor, ali se on povukao i Đoković je bez borbe prošao u polufinale.

