"NJEGOV POVRATAK JE ZAISTA NEVEROVATAN": Rodžer Federer je biranim rečima pričao o svom najvećem rivalu

Jedan od najboljih tenisera svih vremena, Rodžer Federer trenutno je na Vimbldonu, ali ne u ulozi tenisera, kako smo svi navikli, nego kao gost turnira.

Foto: Profimedia

Švajcarski teniser, Rodžer Federer, tokom samog takmičenja govorio je o raznim teniskim temama, između ostalog i o kraju krijere Endija Marija, kao i o povratku Novaka Đokovića polse operacije kolena.

- Osećam kao da svakih pet godina dolazi novi talas igrača i to je razlog zašto mislim da je divno što Rafa i Endi i naravno Novak još uvek igraju na turniru, jer to zapravo daje mlađoj generaciji, kao što su Siner i Alkaraz, šansu da igraju protiv ovih igrača više puta. Jer ako se svi povuku sa 30 godina, znate, nećemo imati tu priliku. Tako da, i Novak je neverovatan kako se vratio. Nisam pričao o njemu ranije, znate, ali neverovatan napor za njega posle operacije, posle Pariza da se vrati i već igra. Mislim, ne znam kako se oseća, ali biće zanimljivo videti kako se oporavlja posle meča koji je juče igrao skoro tri sata - rekao je Federer u intervjuu za "ESPN".

Federer se prisetio ranijeg dolaska na Vimbldon u ulozi igrača i sada kada to nije. Za njega je to velika razlika, ali i čast što je opet tu i u ovoj drugoj ulozi.

- Sjajno je biti ovde, hvala vam puno, ali ipak je i malo čudno. Nema tog ritma, nema kad je sledeći trening, sledećeg meča, pa i obroka, stalno razmišljate šta ćete spakovati za sve što predstoji tog dana. Ali, svakako volim biti ovde. Srećan sam što su moja deca ovde sa mnom danas i moja supruga takođe. Zapravo i moji roditelji su došli, pa se osećam kao da sam se vratio u prošlost, zabavno je, prija mi - rekao je Federer.

Federer je imao par reči da kaže i o teniserima koji su trenutno aktivni, a naravno među njima je i Novak Đoković.

- Igrao sam protiv Novaka ovde, znam koliko je teško pobediti ga. Teško je i za Alkaraza da to uradi, ali je bilo neverovatno. Pa sad i Siner, koliko je napredovao poslednjih nekoliko godina, to mi se mnogo sviđa. Tako da vidim da se taj niz nastavlja, što će značiti da će se obojica nadam se sretati mnogo puta. Biće to sjajno rivalstvo - rekao je Federer.

