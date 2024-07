OVE REČI FEDERERA ĆE SE PAMTITI: Ono što je rekao o Đokoviću ostavilo je sve u čudu

Nekadašnji švajcarski teniser Rodžer Federer govorio je u podkastu "Šta sada? Sa Trevorom Noom" o brojnim temama, a dotakao se i Novaka Đokovića.

Na pitanje o tome da li Đoković može da se izjednači sa Federerom po broju trofeja na Vimbldonu, Švajcarac mu je poslao poruku.

- Neka Novak samo nastavi da ruši rekorde - poručio je Federer.

Dotakao se i Endija Marija, kao i Rafaela Nadala.

- Nadam se da će Endi moći da igra koliko mu kuk dozvoljava, jer još ima želju. Rafa zna da je bio u teškoj situaciji i veruje da može i dalje da pobeđuje koliko je moguće - dodaje nekadašnji broj jedan.

Govorio je Federer o periodu kada je odlučio da završi karijeru.

- Tog leta (2022. godine) sam već shvatio da moje koleno neće biti bolje i počeo sam da razmišljam gde da se povučem. Rešio sam da to bude na Lejver kupu u Londonu, baš tada me je pozvao Rafa i odlučili smo da igramo zajedno dubl. Tada sam rešio da se to snima, jer sam znao da će biti opušteno - poručio je Federer.

Podsetimo, Novak Đoković trenutno nastupa na Vimbldonu, a u drugom kolu igra protiv domaćeg igrača Džejkoba Fernlija danas od 14.30.

