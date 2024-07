TAJNA JE OTKRIVENA! Evo kako se Novak Đoković neverovatno brzo vratio na teren posle operacije kolena

Novak Đoković je pre nepune četiri nedelje operisao koleno. Danas igra meč na Vimbldonu. Mnogi se pitaju kako, a odgovor je otkrio - koleginici.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, trećeg juna 2024. Đoković je igrao meč osmine finala Rolan Garosa protiv Fransiska Serundola i iako je posle četiri sata i 39 minuta velike borbe, u svom najdužem meču na pariskom grend slemu, uspeo da pobedi - doživeo je tešku povredu. Koleno je stradalo.

Dan kasnije, a dan uoči četvrtfinala, saopštio je da se povlači sa turnira.

Petog juna je u Parizu operisao meniskus desnog kolena i, iako nije prošlo ni punih mesec dana otkako je ta intervencija izvršena, već trči, vežba, i, što je potpuno fascinantno, igra tenis.

Novak Đoković na Vimbldonu 2024 / FOTO: Tanjug/AP

A baš pred start Vimbldona japanska teniserka Naomi Osaka je, želeći da posle duge pauze, usled porođaja, konačno i sama počne da kliza po travi poput najvećih asova, rešila da upita "majstora" za takve stvari. Đoković to svakako jeste. Interesovalo ju je kako da joj to postane rutina, iako se plašila. Pitala je sedmostrukog šampiona i, evo šta je o tom razgovoru otkrila:

- Probala sam da "klizam" na travi. Pitala sam Novaka kako on to radi. Mislim, probala sam nekoliko puta, ali je bilo zaista zastrašujuće. Mislim da ću morati da sačekam da trava malo promeni boju - šaljivo je opisala svoju naviku da "kliza" jedino na šljaci.

Tome je odmah dodala i Noletov recept:

- Međutim, on mi je rekao da koliko god puta da je pao dok je to pokušavao, on bi se pridizao i nastavljao da to radi. Rekao mi je da moram da prevaziđem strah od toga da ću se povrediti, da je to to ključno - istakla je Osaka, koja je kao 113. na svetu dobila specijalnu pozivnicu organizatora Vimbldona za učešće na ovogodišnjem turniru.

Naomi Osaka / FOTO: Tanjug/AP

I, tu i leži ključ neverovatnog Novakovog povratka.

Jedno je što je on sam rekao da, ukoliko bi osetio nelagodnost, svakako ne bi sebe terao da igra dok se ne oporavi u potpunosti. Ali, druga ključna stvar je baš ono što je i Japanki otkrio - najvažnije je, kada se strah pojavi, prevazići ga. Suočiti se s njim. Pobediti ga.

Naravno, lako je to reći, a mnogo teže kroz to proći, jer strah ume da parališe čoveka, ume čak i da ga odvoji od njegove suštine, ali ne bi Novak Đoković bio to što jeste da nije baš na svojoj suštini radio.

A u suštini, on je najbolji koji je tenis igrao.

I, jedna operacija kolena svakako ga neće sprečiti da, kada već ne oseća ograničenja, krene i u novu borbu sa svojim strahom od povrede, ali i u borbu sa svima ostalima koji reket drže u ruci.

Kad igra Novak Đoković?

Odlukom organizatora Vimbldona, Srbin će na teren ovog utorka. Novak Đoković je, naime, dobio savršen termin za megdan sa zanimljivim rivalom.

