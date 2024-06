SINER NA IVICI SUZA: Evo šta je rekao nakon što je poražen od Alkaraza

Karlos Alkaraz savladao je Janika Sinera u polufinalu Rolan Garosa 3:2 a nakon meča govorio je medijima kako se oseća, kao i koliko je bolno što je posle velike borbe ostao bez finala.

Italijanski teniser je igrao sjajno na celom turniru, ali na kraju je ipak morao da čestita Alkarazu.

- Mislim da je bio sjajan meč, igrao je bolje u ključnim trenucima i to je presudilo. Razočaran sam time kako se završilo, ali sve je to deo mog napretka. Gledajući kakvo je stanje bilo pre turnira, srećan sam, ali sada sam razočaran. Trudiću se da napredujem, već jesam u odnosu na prošlu godinu. Igraćemo ovde i za Olimpijske igre - kaže Siner.

Rekao je da uvek u ovakvim mečevima ima tenzije.

- Mislim da dobro izučavamo igru onog drugog, vidi se da ima i malo tenzije, polako se bolje upoznajemo. Svaki put očekujemo izvesne stvari, ali i pravimo neke drugačije izbore. Tako će i sledeći put biti drugačije, ali zavisi i od podloge, da li igramo na dva ili tri dobijena seta, i to je veoma važno - dodao je Italijan.

Spomenuo je da problema sa grčevima tokom meča.

- Bilo je mnogo tenzije, malo i grčeva. Sada se malo bolje nosim sa takvim situacijama, ranije nisam uspevao. Nisam bio zabrinut u vezi sa svojim telom. Kuk je bio OK. Kako vreme u meču protiče, jasno je da mi desni kuk nema snagu kao levi, ali to je sada normalno, pogotovo posle dva i po do četiri seta. Ipak, to nije izgovor, kretao sam se dobro i osećao sam se dobro na terenu - rekao je ovogodišnji šampion Australijan opena.

Dodao je i da je jako bolno gledati finale, ali da ako bude mogao će gledati meč.

- Uvek volim da gledam tenis. Ako budem imao vremena, pogledaću malo finala. S druge strane, teško je gledati kada se izgubi u polufinalu, bolno je, jer znaš da si mogao da budeš tamo. Kada se izgubi u početnim rundama, onda je drugačije, onda gledaš - zaključio je Siner.

Podsetimo, nakon što je Novak Đoković odustao od Rolan Garosa zbog povrede kolena, Siner će od sledeće sedmice biti prvi teniser sveta.

