NOVAK ĐOKOVIĆ IGRA? "NEĆE PREDATI MEČ!" Kasper Rud čeka četvrtfinale

Uopšte ne očekujem da će se Novak predati. Ono što od njega očekujem je da na teren izađe spreman, svež i da to bude težak meč.

Foto: Goran Čvorović

To je poručio Kasper Rud, njegov protivnik u četvrtfinalu koje bi trebalo da se odigra sutra.

I pored neizvesnosti oko Novakovog kolena, Rud kaže:

- Očekujem da Novak bude spreman, ima dva dana odmora, ne mislim da treba previše da se postavlja pitanje da li je igrao 9, 12 ili 4 sata poslednjih dana. Novak je Novak. Biće spreman, šta god da se desi, ili će, u svakom slučaju, uraditi najboqe što može da bude spreman. U principu, odlično se snalazi.

Norvežani povodom Novakove povrede ističe:

- To je njegovo telo, i njegov izbor. Učiniće sve što je dobro za njega. Ako izađe na teren u sredu, to ništa ne menja. Ostaje meč koji treba da se igra. On će dati sve od sebe da bude spreman, siguran sam. Daću sve od sebe da budem i ja.

Rud naglašava da je igranje u pet setova zahtevno za sve.

- Igrao je 9 sati poslednja dva meča, tako da je očigledno normalno da će igrači to osetiti. Zato se nadamo da će moći da stupi na teren. Mislim da je u grend slemovima, u četvrtfinalu, šteta ako nema meča. Sačekaćemo i videti, ali ću se pripremiti kao i za svaki drugi meč. Novak prihvata izazov kad god zatreba!

Setio se Rud i prošlogodišnjeg finala.

- Imao sam brejk u prvom setu, još se toga sećam. Na kraju sam izgubio taj-brek. Bio je to dug, težak set, fizički veoma zahtevan. Pokušaću da izvučem lekciju: ako budem napravio rani brejk, nastojaću da tu prednost ne izgubim – već se projektuje Rud u četvrtfinale.

