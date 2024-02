"NADAL MORA DA SE TAKMIČI, NEMA IZBORA": Zabrinjavajuće vesti pred početak Indijan Velsa

RAFAEL Nadal odavno je senka igrača kakav je bio, mnogi se nadaju da će ga uskoro videti ponovo na terenu, priželjkuje se u Indijan Velsu novi susret Španca i Novaka Đokovića, ali...

FOTO: AP

Nekada prvi teniser sveta muku muči sa povredama i formom od Australijan opena 2023, preskočio ga je i ove sezone, a nakon dva meseca mogao bi da zaigra ponovo.

Netfliks najavljuje egzibiciju sa Karlosom Alkarazom kao deo priprema za Indijan Vels, a njegov stric i nekadašnji trener govorio je o njegovoj spremi za koju mnogi smatraju da je daleko od idealne.

- On mora da se takmiči. Nema izbora. To predugo nije radio. I naravno, ako se ne takmičite, ne možete se ni pripremiti - jasan je bio Toni Nadal za As.

Pretpostavlja se da je ovo poslednja sezona Nadala u "belom sportu", a Toni dodaje...

- Više volim da kažem da će da osvoji Rolan Garos, a onda ćemo videti. Znam da je teško, ali se uvek trudim da budem pozitivan i nadam se da će moj nećak odigrati veliku ulogu i na Olimpijskim igrama i na Rolan Garosu - dodao je Toni.

