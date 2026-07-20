TRAGEDIJA! Poginuo višestruki šampion Srbije

SRPSKI sport zavijen u crno!

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Goran Mladenović Grga (60), višestruki šampion Srbije i jedan od najboljih igrača bilijara u Evropi, ali i svetu poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na magistralnom putu Niš-Priština, u selu Visoka kod Kuršumlije.

Tragičnu vest potvrdili su prijatelji nastradalog, koji su tom prilikom istakli da je vest o njegovoj smrti potresla porodicu, prijatelje, ali i kompletnu bilijarsku zajednicu u Srbiji i regionu.

"Vest o smrti Gorana Mladenovića Grge veoma je potresla ljubitelje bilijara širom regiona. Bio je jedan od najuspešnijih srpskih bilijarista, višestruki prvak države i čovek koji je decenijama svojim rezultatima i sportskim duhom obeležio domaću bilijarsku scenu", kaže jedan njegov prijatelj.

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za srpski sport, a od njega se na društvenim mrežama opraštaju brojni prijatelji i kolege.

Podsetimo, vozilo marke BMW nemačkih registracija prešlo je u suprotnu traku i direktno se sudarilo sa vozilom beogradskih registarskih oznaka u kom je bio Grga, a prema informacijama iz Zdravstvenog centra Prokuplje, Grga je nakon nesreće u izuzetno teškom stanju dovezen u Opštu bolnicu Prokuplje, gde su lekari pokušali da ga reanimiraju, ali je, uprkos svim naporima, zbog težine zadobijenih povreda preminuo.

"Nešto posle 18 časova, u Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja Zdravstvenog centra Prokuplje sanitetskim vozilima Doma zdravlja Kuršumlija dovezeno je pet lica povređenih u saobraćajnoj nezgodi. U zbrinjavanju povređenih učestvovao je multidisciplinarni tim specijalista urgentne medicine, hirurga, anesteziologa, radiologa, ortopeda i medicinskih tehničara, koji su odmah po prijemu preduzeli sve neophodne mere dijagnostike i lečenja. Nažalost, pacijent G. M. je zbog težine povreda preminuo", potvrđeno je ranije iz Zdravstvenog centra Prokuplje.

U istoj nesreći povređene su još četiri osobe. Pacijentkinja I. M. (54) zbog težine povreda transportovana je u Univerzitetski klinički centar Niš u pratnji kompletne medicinske ekipe. N. M. (58) zadržan je na Odeljenju hirurgije radi daljeg lečenja, dok je B. M. (57) upućena u UKC Niš na nastavak lečenja. Najmlađa povređena osoba, F. N. (22), primljena je na Odeljenje ortopedije.

Kako je ranije saopšteno, saobraćajna nesreća dogodila se oko 17.30 časova na magistralnom putu Niš-Priština. Automobil marke BMW kretao se iz pravca Kosova i Metohije ka Nišu, a okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće utvrđene istragom.