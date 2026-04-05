BITKA ZA SIDNEJ: Vaterpolisti protiv Holandije startuju na turniru Svetskog kupa u Grčkoj

„DELFINI“ počinju bitku za Sidnej. Vaterpolisti u prvom kolu grupe A Divizije 1 Svetskog kupa u grčkom gradu Aleksandropoliju danas (12.30) igraju sa Holandijom. U utorak (16.30) sastaju se sa Grčkom,a u sredu (12.30) sa Mađarskom. U grupi B su Španija, Italija, Hrvatska i SAD. Pet selekcija sa turnira u Grčkoj plasiraće se na završni turnir,koji će se održati od 23.do 27.jula u Australiji.

Olimpijski pobednici i evropski šampioni turnir će otvoriti kao na EP u Beogradu, sa Holanđanima.Nadamo se samo da ovog puta duel neće biti dramtičan i da o pobedniku neće odlučivati peterci. Okršaji sa Mađarima i Grcima su uvek neizvesni.

Sistem takmičenja je takav da će prve dve ekipe formirati grupu C u kojoj će se boriti za plasman od 1.do 4.mesta. Treće i četvrtoplasirane u grupi D razigravaće za plasman od 5.do 8.mesta. Dakle, selekcije koje budu izborile grupe C osiguraće kartu za Sidnej, a pridružiće im se i pobednik grupe D.Preostala tri mesta popuniće domaćin, Australija i dve najbolje selekcije sa turnira Divizije 2, koji će se od 7.do 13.aprila odigrati na Malti.

Selektor Uroš Stevanović je u Grčku poveo tim bez devetorice evropskih šampiona, ali dovoljno jak da izvadi australijsku vizu. Ovog puta najviše igrača je iz Novog Beograda, čak osmorica: Glušac, Martinović, Lukić, Pljevančkić, Milojević, Urošević, Dimitrijević i Gladović. Trojica su iz Radničkog: Nikola i Petar Jakšić i Murišić,po jedan iz Crvene zvezde (Mišović), hercegnovskog Jadrana (Lazić), Šapca (Stanojević), dok Krstić dolazi sa američkog univerziteta UCLA.

Srbija na Svetskom kupu

Boje Srbije u Aleksandropoliju braniće: Vladimir Mišović, Milan Glušac (golmani), Nikola Murišić, Đorđe Lazić, Strahinja Krstić (centri), Nikola Jakšić (kapiten), Petar Jakšić, Dušan Trtović, Luka Pljevančić, Nikola Lukić, Vasilije Martinović, Nemanja Stanojević, Vuk Milojević, Viktor Urošević, Marko Dimitrijević i Luka Gladović.