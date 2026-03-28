ZVEZDIN HET-TRIK: Rukometašice Crvene zvezde osvojile treći put zaredom Kup Srbije

TROFEJ ostaje u Ljutice Bogdana 1. Rukometašice Crvene zvezde treći putzaredom osvojile su Kup Srbije pošto su u finalu matirale veoma borbenuekipu Bora - 31:28 (14:11). Crveno-bele su se sinoć radovale i trećempreharu u ovoj sezoni, jer su trijumfovale u Superkupu i Svesrpskomkupu. Beograđanke su i najveće favoritkinje za odbranu titule.

foto milos vukadinovic

- Nije bilo lako, pružile su nam veoma jak otpor. Ali, bile smo fizički jače, igrale timski, postizale golove sa svih pozicija. A i videlo se da nam je stalo do pehara - istakla je posle meča Jovana Skrobić.

Boranke su u svom prvom finalu hrabro izašle na megdan prekaljenim zvezdašicama. U uvodnim minutima ekipe su bile egal, da bi crveno-bele od petog do desetog minuta napravile seriju 3:0 i odlepile se na 6:3. Od tog trenutka igračice Zvezde kontrolišu igru, vode i sa četiri, pet golova, ali igračice Bora se nisu predavale nijednog trenutka.

Predvođene sjajnom golmankom Tamarom Kostić i ubojitom Jovanom Skrobić crveno-bele su u nastavku imale i šest, sedam golova razlike. Ali, to nije obeshrabrilo Boranke koje su se trudile da ostave što bolji utisak i što više namuče favoritkinje. I uspele su da izbore častan poraz.

- Rastemo iz godine u godinu. U svom prvom finalu dosta dobro smo parirali Zvezdi. Ponosni smo zbog onoga što smo pokazali na terenu, ali i na tribinama - naglasio je strateg Bora Zoran Barbulović.

CRVENA ZVEZDA - BOR 31:28 (14:11)

DVORANA: "Prof. dr Branislav Pokrajac". Gledalaca: 1.000. Sudije: Trivković i Milosavljević. Isključenja: C. zvezda 6, Bor 8 minuta. Sedmerci: C. zvezda 4 (4), Bor 8 (6).

CRVENA ZVEZDA: Kostić (15 odbrana, 2 sedmerca), Stamenić 6 (4), Majkić 3, Momčilović 1, Krezović, Radojičić, Glušica, Milovanović, Miletić 1, Bogunović, Simić 4, Veličković 3, Skrobić 8, Agbaba 5, Mančić, Kačarević.

BOR: Sobirnjo (9 odbrane), Vujnović 2 (1), Šerifi, Radović 6 (3), Lilić 2, Stanković 1, Savić, Paunić 8 (2), Sujić 1, Dos Santos, Tasić 1, Bulatović, Nedeljković 4, Dabevska 2, Bakša 1, Ilić.