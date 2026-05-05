Košarka

Mineosta se ne šali! Posle Denvera iznenadili i San Antonio

05. 05. 2026. u 07:54

Košarkaši Minesoti poveli su 1:0 u pobedama protiv San Antonija 104:102 u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Minesotu je do pobede predvodio Džulijus Rendl sa 21 poenom i 10 skokova, a pratili su ga Entoni Edvards sa 18 i Džejden Mekdenijels i Terens Šenon po 16 poena.

Posle promašaja Rendla, San Antonio je imao šansu za pobedu ali je Džulijan Šempanj nije pogodio šut za tri poena uz zvuk sirene, pa je San Antonio pretrpeo tek drugi poraz u poslednjih 17 otvaranja plej-of serija na domaćem terenu.

Najbolji kos San Antonija bio je Viktor Vembanjama, koji je zabeležio 11 poena, 15 skokova i čak 12 blokada, čime je postavio rekord NBA plej-ofa. Francuz je tako postao tek treći igrač u istoriji koji je ostvario tripl-dabl u doigravanju uz dvocifren učinak u blokadama, otkako se ovaj statistički parametar prati od sezone 1973/74.

Najefikasniji kod San Antonia bili su Dilan Harper sa 18 i Šempenj i Stefon Kesl sa po 17 poena.

Naredni meč u seriji igra se u noći između srede i četvrtka u San Antoniju.

Košarkaši Njujorka poveli su 1:0 protiv Filadelfije u polufinalu Istočne konferencije, pošto su na svom terenu slavili 137:98.

Njujork je predvodio Džejlen Branson sa 35 poena, od čega 27 u prvom poluvremenu.

Njujork je nastavio istorijski niz u plej-ofu, postavši prvi tim u NBA istoriji koji je vezao tri pobede sa najmanje 25 poena razlike. Ekipa iz Njujorka dominirala je šutem iz igre (63%) i u jednom trenutku imala čak 40 poena prednosti.

"Igramo dobro, ali to ne znači ništa ako ne pronađemo način da ostvarimo još tri pobede", rekao je centar Njujorka Karl Entoni-Tauns.

Značajan doprinos dali su O Džij Anunobi sa 18 poena (7/8 iz igre), dok su Tauns i Mikal Bridžis dodali po 17 poena.

Nakon zaostatka 1:2 u seriji protiv Atlante u prvoj rundi, Njujork je vezao četiri pobede ukupnom razlikom od čak 135 poena. Prema podacima Sportradara, postali su prvi tim od sezone 1996/97 koji je u tri uzastopne plej-of utakmice vodio sa najmanje 30 poena razlike.

U poraženom timu, Pol Džordž bio je najefikasniji sa 17 poena, dok je Džoel Embiid ubacio 14 uz slab šut iz igre (3/11). Tajris Maksi dodao je 13 poena, ali je prvi koš postigao tek sredinom druge četvrtine.

Drugi meč igra se u noći između sredu i četvrtka u Njujorku.

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp
Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Dok je na snazi i dalje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

04. 05. 2026. u 12:25

