"ZELENSKI, MOLIMO TE, VRATI GA SA FRONTA!" Ukrajina u šoku, nasilno mobilisan svetski šampion i odmah poslat u JURIŠNIKE

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i potez koji ima veze sa sportom.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine ovog krvavog sukoba, Ukrajince je zapanjila najnovija vest sa fronta:

Njihov svetski šampion u čuvenoj igri "dame" je nasilno regrutovan u ukrajinske oružane snage.

Juri Anikejev je svetska legenda tog "misaonog sporta", a prema navodima lokalnih medija (po svedočenju jednog od ukrajinskih poslanika), svetskog prvaka je "otela vojna regrutna patrola" i nasilno odvela u vojsku, gde je raspoređen u jurišnike, izveštava ukrajinski portal "Strana".

Međunarodna federacija za igru "dame" već je poslala zahtev predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom da dozvoli Anikejevu da ga oslobodi vojnih obaveza kako bi mogao da učestvuje i na predstojećim turnirima.

Anikijev, rođen 11. juna 1983, je internacionalni velemajstor i tzv. "međunarodne" i brazilske "dame".

Bio je svetski šampion i u verziji "dama-100" (na tabli 10x10) i u "dami-64", sa klasičnom kontrolom vremena.

