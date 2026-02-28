Ostali sportovi

"ZELENSKI, MOLIMO TE, VRATI GA SA FRONTA!" Ukrajina u šoku, nasilno mobilisan svetski šampion i odmah poslat u JURIŠNIKE

Новости онлине

28. 02. 2026. u 21:19

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i potez koji ima veze sa sportom.

Foto: Arhiva "Novosti"

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), Ukrajince je zapanjila najnovija vest sa fronta:

Njihov svetski šampion u čuvenoj igri "dame" je nasilno regrutovan u ukrajinske oružane snage.

Juri Anikejev je svetska legenda tog "misaonog sporta", a prema navodima lokalnih medija (po svedočenju jednog od ukrajinskih poslanika), svetskog prvaka je "otela vojna regrutna patrola" i nasilno odvela u vojsku, gde je raspoređen u jurišnike, izveštava ukrajinski portal "Strana".

Međunarodna federacija za igru "dame" već je poslala zahtev predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom da dozvoli Anikejevu da ga oslobodi vojnih obaveza kako bi mogao da učestvuje i na predstojećim turnirima.

Anikijev, rođen 11. juna 1983, je internacionalni velemajstor i tzv. "međunarodne" i brazilske "dame".

Bio je svetski šampion i u verziji "dama-100" (na tabli 10x10) i u "dami-64", sa klasičnom kontrolom vremena.

