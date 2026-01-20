DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

FOTO: Tanjug/AP

Ova priča počinje i završava se - verom.

A počinje i završava se - u Majamiju.

Tamo je pre 24 godine u porodici kubanskih iseljenika rođen Fernando Mendoza. Dok je on stasavao uz oca i bolesnu majku, jedan njegovoj porodici nepoznat čovek, Kurt Signeti, učio je od svog oca, legendarnog trenera američkog fudbala, kako se ni iz čega pravi nešto posebno. To je i najvažniji začin ove priče. Ali, Signetiju ćemo se vratiti malko kasnije.

Minule noći desilo se nešto što niko u Americi nije mogao ni da sanja. Najgora ekipa u više od sto godina bavljenja američkim fudbalom na univerzitetskom nivou, ekipa Indijana "hužersa", postala je šampion SAD upravo u američkom fudbalu. Fernando Mendoza je bio njen kvoterbek i izveo je nešto po čemu će večno biti upamćen. A Kurt Signeti je bio njegov trener. On će biti upamćen po tome kako je najveće sportsko čudo stvorio - i to baš u Mendozinom rodnom gradu. Protiv ekipe koju mladi Mendoza voli svim srcem. Ali koja je mladog Mendozu odbila kad je završio srednju školu, poručivši mu "Volontere ne primamo. Ćao".

Fernando Mendoza / FOTO: Tanjug/AP

Dete Majamija koje Majami nije hteo

Fernando Mendoza rođen je i odrastao u blizu stadiona Majamija, sanjajući da jednog dana igra za tamošnji univeritet, za "harikejnse". Ali, momak kog su "stručnjaci" ocenili sa samo dve od mogućih pet zvezdica - nikada nije dobio ponudu voljenog univerziteta. Još gore od toga: stvarno je došao na trening i ponudio se (što u Americi postoji kao mogućnost kada su sportovi za mlade u pitanje) da bude volonter, da proba da se nametne svojim talentom, ali su momku koji živi na samo deset minuta "udaljenosti" od univerziteta zaista rekli "Volontere ne primamo. Ćao".

Pomenuti stručnjaci su ga, kao srednjoškolskog kvoterbeka, (pr)ocenjivali kao "momka koji nema veliku perspektivu". Nisu ga svrstali među 2.000 najboljih igrača koji su istog leta kada i on završili srednju školu. Otišao je u Kaliforniju, odakle je dobio jedinu stipendiju. A onda je čuo šta Kurt Signeti radi na "košarkaškom" univerzitetu Indijana i rešio da ode kod tog čudnog trenera koji je u njemu video potencijal koji mnogi, mnogi nisu.

"Sig" je upravo poznat po tome - bruši dijamante iz ruda koje mnogi odbacuju. Zato mu se isprva mnogi smeju. A potom ućute, za sva vremena.

Kurt Signeti / FOTO: Tanjug/AP

Minule noći, na stadionu na kojem je mali Mendoza odrastao gledajući svoje idole, na stadionu na kome pre četiri godine "nije bio dovoljno dobar" ni da nosi opremu "harikejnsa" na treninzima, Fernando Mendoza je postao heroj. Nestvaran tačdaun kroz najjaču odbranu lige, baš Majamijevu, u završnici finala, ušao je u večnost. Jer, nekadašnja sila, "uragani" s Floride, više od dve decenije nije mogla da se nosi sa najboljima, sve dok jedan Srbin, o kome su vas "Novosti" nedavno obavestile, nije "renovirao" koledž-ekipu američkog fudbala na tom univerzitetu - i od nje stvorio mašineriju. Ta defanzivna "strahovlada", koja je i samog Mendozu obarala, udarala, usnu mu raskrvarila, ruku "prebila" da je jedva bacao, na kraju je i sama morala da se pokloni - stvarno najboljem. Otpisanom.

Ovako je dao taj tačdaun, na četvrtom pokušaju, u 4. četvrtini:

THAT’S WHY HE’S MR. HEISMAN 😤



📺ESPN pic.twitter.com/qZLtsHmudy — College Football Playoff (@CFBPlayoff) January 20, 2026

- Ovo je tako slatka pobeda za celu Hužers naciju, ali takođe je posebno slatka za mene lično. Bio sam ocenjen samo sa dve zvezdice kada sam završio srednju školu, odbijen sam čak i za volontersko mesto na Univerzitetu Majami. Ovo je sad jedno zatvaranje kruga... - rekao je Mendoza kroz suze nakon utakmice.

Utakmice u kojoj je nastupio sada već kao zvanično najbolji koledž-igrač, dobitnik Hajsmanovog trofeja.

Čovek koji je šokirao Ameriku rečima "Izguglajte me!"

Ako je životna priča Fernanda Mendoze bila o penjanju kroz trnje do zvezda, onda je ona Kurta Signetija o nečem još neverovatnijem - o tome kako ponovo ispisati sve postojeće "zakone sporta" u Americi.

Indijana je imala 715 poraza kada je Signeti preuzeo taj tim - više od bilo kog tima u istoriji elitnog američkog univerzitetskog "koledž-fudbala". Hužersi su imali učinak 1-72 protiv rivala rangiranih u top 5. Igrali su 127 sezona i gotovo uvek su bili - najgori. Da, Indijana je bila dugo, dugo, čuvena po košarkaškim dostignućima, zato je i zovu "košarkaški univerzitet", ali na zelenom igralištu - bila je džak za udaranje, rekli bi bokseri.

Sada je počela da nokautira kao niko pre nje.

Kada je Signeti stigao na kormilo te ekipe u decembru 2023, nijedan od prethodnih 22 trenera Indijane nije napustio posao sa pozitivnim učinkom. Prosto, ta "program", kako Amerikanci kažu za određeni "klub" na univerzitetskom nivou, bio je sinonim za katastrofu.

I onda je, na svojoj prvoj konferenciji za štampu, ovaj tada 62-godišnjak izgovorio reči koje su zvučale šokantno. Upitan "Ko ste vi? Čime se vi to bavite, kad ste tako samouvereni?!" odgovorio je:

- Ja? Ja pobeđujem. Izguglajte me.

Svi su se smejali. A onda je on počeo da ih šokira.

Kurt Signeti, trener Indijana "hužersa" u američkom fudbalau / FOTO: Tanjug/AP

Čovek koji je od slavnog oca naučio najvažnije u ovom poslu, kako da prave ljude postavi na pravo mesto, da ih drži na okupu, a da zajedno procenjuju pre svega ljudske, a onda fizičke predispozicije nekog za sport, krenuo je u podvig kakav Amerika nikad nije videla:

Prva sezona, prošla: 11 pobeda, najviše u istoriji tog programa. I prvi plasman u plej-of.

Ova sezona: savršeni učinak 16-0. Pre toga, to je uradio samo Jejl i to u 19. veku , davne 1894. godine.

Utišan uragan u Majamiju uz čudo za sva vremena

Majami je i sam bio čudo ove sezone. Preuzeo ga je trener Mario Kristobal, koji je svojevremeno osvajao titule tamo kao igrač, "čuvar" kvoterbeka, a onda stasao u izvrsnog stratega, gledajući kako njegov omiljeni "program" propada. Napustio je moćni Oregon na iznenađenje mnogih i napravio pomenutu mašineriju na Floridi. Nekoliko njegovih igrača će ovog aprila sigurno biti izabrani u prvoj rundi NFL drafta.

I baš Kristobal, koji je sa Mendozinim ocem igrao (!) još u srednjoj školi, sada je morao da smisli kako zaustaviti "malog Fernanda" i totalno neočekivanog učesnika finala. Da, Indijana je čak bila favorit zbog nestvarne, sezone bez poraza, ali Majami je imao luksuz da je domaćin meča za titulu, a i neke od najdominantnijih igrača "na crti", kako u odbrani, tako i u napadu.

Upravo zbog njih je utakmica bila dramatična od prve do poslednje sekunde. Majami je priredio pravu sportsku bitku, ali "hužersi" su nekako nalazili odgovore. Činilo se da je najveći odgovor bio kada je Indijana blokirala pant i sledeće sekunde postigla tačdaun za 17:7 u trećoj četvrtini. Ali, "harikejnsi" su uzvratili udarac.

Ostalo je manje od deset minuta do kraja, a nakon što je izvrsni trkač Majamija Mark Flečer poentirao, prednost Indijane bila je samo 17:14. I potrošena su tri napada, a u tim pokušajima nije osvojeno ukupno deset neophodnih jardi za nova četiri pokušaja. Logično, tad bi se poslao šuter na teren, kako se četvrti pokušaj ne bi pretvorio u "ups, probali smo da osvojimo neophodna 3-4 metra, ali kako nismo uspeli - rival ima loptu". I, šuter je istričao, svi su mislili da sledi "fild-gol" za tri poena i odlazak na +6. Međutim, Signeti je iznenađujuće pozvao tajm-aut. Utrčao je među igrače napada i rekao "Vraćajte se na teren, idemo po tačdaun!"

Akcija koja je usledila bila je totalno iznenađenje za Majami.

Očekivali su neko od Mendozinih dobrih dodavanja, ali on je planski uzeo loptu i sam krenuo da trči kroz strašnu odbranu "uragana". Izdržao je novu seriju udaraca, od kojih je najjači bio u leđa kada se bacio preko "gol-linije". Ali, poentirao je.

Fernando Mendoza postiže antologijski tačdaun u finalu koledž-fudbala za sezonu 2025/2026 Indijana - Majami / FOTO: Tanjug/AP

Što kažu američki mediji, "bio je to trenutak koji će definisati ne samo utakmicu, već celu sezonu, ceo program, možda čitavu istoriju koledž fudbala". Ali, nije Signeti to uradio zato što je želeo da se kocka. Nego je na "dva poseda" razlike otišao znajući koliko je Majami opasan.

I, bio je u pravu. Senzacionalni Majamijev 18-godišnjak Malakaj Toni postigao je tačdaun fantastičnim prodorom kroz odbranu Indijane, i opet je bilo samo +3. A onda su Mendoza i njegovi zaustavljeni. "Harikejnsi" su dobili priliku da u poslednjem minutu, sa svoje polovine, izgrade napad za preokret i titulu.

Karson Bek, kvoterbek Majamija koji je tu stigao posle teške povrede, u karijeri je imao osam utakmica u kojima je u poslednjem napadu napravio preokret za pobedu. Krenuo je odlično i po deveti takav podvig.

Ali, u onome što se ispostavilo kao poslednja akcija domaćina na ovoj utakmici, još jedan "otpisani momak iz Majamija koji igrao za Indijanu", Džamari Šarp, šokirao je rodni grad: imajući u vidu da su sjajni pomoćnici Kurta Signetija dobro predvideli šta će rival uraditi, defanzivni bek Šarp je samo donekle pratio u stopu hvatača ka kome je upućena lopta a onda, znajući da ima pomoć "sejftija", okrenuo se - i presekao dodavanje.

JAMARI SHARPE INTERCEPTION



THE INDIANA HOOSIERS ARE YOUR NATIONAL CHAMPIONS #PMSBigCollegeGame pic.twitter.com/lkBuBn0Kcb — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) January 20, 2026

Indijana je postala šampion.

Krug je zatvoren, stvarno

Kada je sa zvučnika Hard rod stadiona u Majamiju objavljen konačni rezultat, 27:21 za Indijanu, Fernando Mendoza je stajao na sredini terena na kome je odrastao sanjajući o titului. Samo ne baš osvojenoj na ovaj način. Ne protiv tima kog je voleo, a koji ga nije hteo. Ne kao šampion koji je voljene pobedio. Ali, uspeo je.

Baš kao što je njegov trener i predvideo.

- Hej, na 16-0 smo! Nacionalni šampioni, i to sa Univerzitetom Indijana, što znam da mnogi ljudi nisu smatrali mogućim. Dobro, i kada sam i sam bio na nižerazrednim koledžima, sigurno je da nisam "znao" da ću ovo postići. Ali, nema toga što je nemoguće ako ne verujete i pritom ne prionete na rad - osmehnuo se Kurt Signeti, i dodao: - Verovatno je to jedna od najvećih sportskih priča svih vremena, zar ne?

Jedna od najvećih da. Jer, totalni autsajderi, ne samo da su pobedili u nekom meču.

Pobedili su ih - sve.

A najviše one koji su u njih sumnjali.

Sve istinske pobede i počinju verom. A onda se zasuku rukavi, i prione na posao.

