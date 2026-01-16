Ostali sportovi

KLEK NAREDNI RIVAL: Kraljevačka Ribnica uspešno započela 2026. godinu

Goran Ćirović

16. 01. 2026. u 14:15

Odbojkaši kraljevačke Ribnice pobedom su započeli 2026. godinu zabeleživši trijumf u Rumi protiv domaćeg Slovena (3:2), a priliku da nastave niz imaće već sutra na drugom uzastopnom gostovanju.

КЛЕК НАРЕДНИ РИВАЛ: Краљевачка Рибница успешно започела 2026. годину

G.Šljivić

U 14. kolu Prve odbojkaške lige Srbije kraljevački „musketari“ gostuju ekipi Klek Srbijašume. Ovaj susret Ribnica dočekuje na liderskoj poziciji sa 11 pobeda i dva poraza, dok domaćini zauzimaju pretposlednje, 13. mesto sa tri pobede i 10 poraza.

Parovi 14. kola: Partizan Bač-Novi Sad, Klek Srbijašume-Ribnica, Vranje 1903-Laki Star, Sloven-Spartak(Lj), Kosovska Mitrovica-Novi Pazar, Dunav Volej-Smederevo Carina, Mladenovac-Užice.

