KAKVI TERMINI! Evo kada Srbija igra vaterpolo protiv Francuske, Mađarske i Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Beogradu!
Najnovije vesti iz vaterpola tiču se i reprezentacije Srbije.
Utakmica između vaterpolista Srbije i Francuske u prvom kolu grupe E druge faze takmičenja na Evropskom prvenstvu u Beogradu biće odigrana u petak od 20.30 časova, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu Evropske federacije vodenih sportova (EA).
U prvoj utakmici prvog kola grupe E u petak od 15.30 časova će igrati Crna Gora i Španija, a potom će se od 18 sati sastati Mađarska i Holandija.
"Orlovi" će igrati u ritmu "dan za utakmicu, pa dan odmora".
Treće kolo grupe E biće odigrano 20. januara, a sastaće se: Holandija - Francuska (15.30), Španija - Mađarska (18) i Srbija - Crna Gora (20.30).
Plasman u polufinale EP izboriće dve prvoplasirane selekcije iz grupe E.
Tabela grupe E: Mađarska 6 bodova, Srbija 5, Španija 3, Crna Gora 3, Holandija 1, Francuska 0.
